“ON AIR!” – MORONI: “Gli arabi? Preferisco tenermi gli americani”, FERRAZZA: “Le smentite a volte sono conferme implicite”, CORSI: “Se i Friedkin continuano a seguire il FPF siamo finiti”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma di De Rossi è una squadra che segna tanto e se Lukaku torna a giocare a certi livelli farà tanti gol. Il paradosso è che nella Roma di prima, che giocava male, faceva più gol con meno occasioni. Continuando a giocare in una squadra che ora costruisce tanto, riprenderà sicuramente a segnare…”

David Rossi (Rete Sport): “La partita di domani non mi piace per niente, il Monza gioca bene a calcio, ha qualche buona individualità, sono sereni, non hanno l’angoscia della classifica…è una trasferta che non mi lascia per niente tranquillo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se tutto dovesse andare bene, con un pareggio stasera e una vittoria della Roma domani, andremmo a 7 punti dal Milan…Io penso che stasera il risultato migliore per noi sia il pari, sennò la vittoria della Lazio… Friedkin? Io ero convinto che non volessero vendere, e la Souloukou ci ha comunicato ieri la stessa cosa. Le mosse fatte non sono tipiche di chi vuole vendere. Anche questa ristrutturazione societaria è una di quelle cose che si fanno per abbattere i costi. Io sono contento se gli americani rimangono. Non sapendo come sono gli arabi, e un po’ lo so pure, prima di sposarmi lo sceicco mi tengo l’americano…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La forza del Monza è a destra, hanno Colpani e Birindelli, bisognerà stare attenti soprattutto da quella parte. Loro sono una squadra che gioca a pallone, ma ti lascia anche giocare…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Lukaku? Sarebbe il caso che cominciasse a segnare, da quando c’è De Rossi hanno recuperato tutti tranne lui. Io sinceramente non mi strapperei i capelli se giocasse ancora Azmoun, a me non è dispiaciuto, Lukaku va pungolato. E infatti quando è entrato contro il Torino l’ho visto più cattivo…Mancini terzino destro al posto di Karsdorp? Meglio uno che corre poco ma bene di uno che corre a caso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Per il momento niente arabi a quanto pare…Forse sono pessimista io delle parole della Souloukou…certo, questa che ti deve dire…Il problema è questo: se i Friedkin sono ancora attaccati a Ceferin e non hanno nessun tipo di voglia di sorprendere il FPF e lo vogliono seguire in modo pedissequo, allora noi siamo finiti. A meno che De Rossi inventi calcio, e ci porti a vincere uno scudetto con Azmoun prima punta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le parole della Souloukou? Non è che non mi fido delle smentite, ma ho imparato a farmi delle domande… Ieri nessuno le fa domande sulla Roma, è stata lei a voler precisare quella cosa dicendo che non era vero che i Friedkin stiano per cedere il club. Sicuramente sarà così, e la Roma non sarà in fase di dismissione, ma nella storia del calcio a volte le smentite sono delle conferme implicite, o sono comunque volte a tenere l’argomento al centro dell’attenzione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi subentra a stagione in corso può avere delle grandi delusioni oppure l’esatto contrario. Basti vedere cosa sta facendo Nicola a Empoli. In genere ti affidi molto ai calciatori sperando che ti tirino fuori dalla situazione… De Rossi è entrato molto bene, è stato subito apprezzato come ex calciatore, non ha avuto remore dall’ambiente. Lui ha capito cosa doveva fare, ha capito che doveva mettersi a disposizione e prendersi responsabilità anche non sue. La squadra ha reagito bene e a volte gli è andata bene perché la Roma ha vinto anche quando non doveva. La società starà valutando. Per me sono importanti anche i risultati che farà fino alla fine della stagione…”

Luciano Moggi (Radio Radio): “La squadra è stata liberata dall’idea di Mourinho, che era più concentrato su se stesso che non sulla sua squadra. Con lui è prendere o lasciare. De Rossi che è un uomo semplice, si è adeguato, e ha rimesso i giocatori nel loro ruolo. De Rossi non è ancora tra i migliori allenatori del mondo, ma è uno che non fa dichiarazioni eclatanti, sta con la squadra, è diverso da Mourinho. La società ha avuto il coraggio di cambiare perchè con Mourinho non si vedeva più calcio nella Roma…”

