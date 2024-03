DE ROSSI: “Con la squadra clima di amicizia, ma devono lavorare altrimenti sono costretto a cambiare. Il club? Aria positiva, non di smobilitazione” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Monza-Roma l’allenatore giallorosso Daniele De Rossi incontra i giornalisti a Trigoria per parlare dell’impegno di domani, ore 18, in terra brianzola.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico romanista sulla difficoltà della partita contro i lombardi, sulle possibili scelte di formazione e sulla condizione della sua squadra:

Come sta la squadra? Che tipo di gestione verrà fatta su Dybala?

“Stanno tutti bene tranne Karsdorp che ha un fastidio al ginocchio e non verrà con noi. E ovviamente Abraham. La gestione? Metti la formazione migliore sapendo che se qualcuno sarà stanco lo puoi cambiare senza abbassare il livello. Dybala sta bene. Siamo contenti della sua condizione, è un discorso psico-fisico oltre che fisico. E’ felice, sta bene e quando fai tripletta ogni acciacco sembra meno fastidioso”.

Il Monza come se lo aspetta?

“Due settimana fa ti avrei detto che giocava 3-4-2-1, nelle ultime partite hanno cambiato qualcosa e dovremo preparare più di una partita. Siamo pronti su tutto, sappiamo che affronteremo una squadra forte e con un allenatore che stimo. Sia a lui che a me ci è scoppiata questa cosa in mano, lui se la merita. Il futuro secondo me è dalla sua, ma domani proveremo a batterlo”.

Hai utilizzato tutti i giocatori a disposizione, è questo il modo di coinvolgere tutti? Si può dire che oggi la Roma è più famiglia di ieri?

“Non so come era ieri, posso aver sentito qualcosa, ma io gestisco lo spogliatoio a modo mio anche quando ero capitano. Quando sei capitano sei amico di tutti, quando sei allenatore 11-12 giocatori devi mandare in panchina e qualcuno ti guarda un po’ storto… Stiamo cercando di diventare famiglia, è quella la maniera di vivere lo spogliatoio, se si sta bene si sta un’ora in più e non si scappa subito a casa. I calciatori devono essere felici di venire al campo e di fare un lavoro che deve essere perfetto. E’ uno scambio alla pari. E’ faticoso lavorare tutto il giorno, ma loro stanno bene e devono sapere che hanno uno staff familiare, degli amici, ma devono venire a fare il lavoro loro altrimenti il nostro atteggiamento dovrebbe per forza cambiare”.

Dybala ha fatto una tripletta giocando alla vecchia maniera, col vecchio schema, è stata una casualità? Lukaku come sta?

“Sulla posizione in campo di Dybala, ha segnato su rigore, ha fatto un gol da trenta metri, e un altro dopo un inserimento dei suoi, non c’è nulla di tattico. Non c’è niente a tre che lo esalti. Se analizziamo i gol, poteva succedere anche giocando 5-5-0, il cambio modulo è solo una casualità. Lukaku? Tutti sono messi in discussione, anche Dybala o io per primo. Lukaku è una stella, quando è entrato in campo correva come un matto, ha fatto assist…condizione migliore non esiste. Io lo vedo sereno. Non è sorprendente, è il lavoro suo, sarebbe sorprendete se non corresse o mettesse il muso. Da giocatore questa era la cosa che mi dava più fastidio. Quando entri devi andare forte, specie in partita. E Romelu da questo punto di vista è il giocatore perfetto”.

Lei ha creato una bolla, ma intorno ci sono lavori in corso. Lei che vive questo ambiente, sente quest’aria di smobilitazione?

“No, non la percepisco. La società è brava a metterci tutta la serenità di cui stiamo godendo. Siamo un’ala a sé stante da quello che succede sopra e sotto. La mia società, Lina (Souloukou, ndr), Maurizio (Lombardo, ndr), o se chiamo Ryan o Dan (Friedkin, ndr), sono sempre a disposizione. So che ci sono dei cambiamenti visto che dei ruoli sono scoperti, però non posso fare altro che concentrarmi sul lavoro. E grazie ai risultati si sta in una condizione migliore. Detto ciò, l’atmosfera mi sembra positiva. Non mi sembra stia succedendo qualcosa che non succede in tanti altri club”.

Smalling può giocare in qualsiasi modo, ma lei lo ha inserito in un sistema a tre. La fase di rodaggio è completata e può giocare anche quattro adesso?

“Sta finendo questa fase, ma solo è una mia premura esagerata e a quattro magari faceva ancora meglio. Dopo tanto tempo i muscoli non sono abituati allo stress fisico della partita e volevo mettergli due cani da guardia ai lati. Si lavora di equipe e con quella mia scelta volevo metterlo più comodo, ma sta finendo questa roba qui. Dopo tanti mesi di inattività sembra quasi di non sapere più giocare più a pallone. Ma in futuro Smalling sarà molto importante per noi a prescindere dallo schieramento.”

Paredes come sta? Giocherà domani?

“Sta migliorando quelli che sono gli aspetti che gli chiedo di migliorare. Gli sto chiedendo cose un po’ diverse da quello che era la sua abitudine, di andare più dritto, più verticale, più veloce e lui lo sta capendo perchè calcisticamente è intelligentissimo. Era un po’ istintivo, e il centrocampista deve essere sempre riflessivo, deve recuperare qualche palla in meno ma permettere ai compagni di recuperarne qualcuna in più, deve fare cose visibili ma anche invisibili. Bello il centrocampista che ruba palla, ma se fa solo quello diventa pericoloso, temporeggiare in questo sport è importante”.

Hai cinque centrali per due ruoli, di cui quattro si sentono titolari. Ci può essere una Roma a 3 e mezzo?

“Tutti e cinque si sentono titolari (ride, ndr). Sì potrebbe essere un’opzione: Mancini sa fare un po’ tutto e bene, sono contentissimo lui, ha il calcio in testa, sa quando deve spingere. Da centrocampista centrale ha fatto partite eccezionali con Fonseca. Deve essere più un discorso tattico. Noi abbiamo tre terzini destri molto forti, anche Angelino per me può giocare lì con attitudini diverse. Ma anche Mancini può fare questo. Magari l’ideale sarebbe avere un’ala pura davanti a lui, che stia con i piedi sulla linea, e noi lì abbiamo più trequartisti come Baldanzi e Dybala. Dall’altra parte con Stephan è più fattibile avere un centrale prestato alla fascia sinistra. Guardiola ha giocato tante partite così, con i centrali di ruolo come terzini, perchè no… Dipende dalla gara, e non perché non abbiamo terzini bravi”.

Il Monza ha messo in difficoltà in tanti. Come ci si comporta?

“Ha messo in difficoltà tutti: la Roma all’andata, ora il Milan. Sanno giocare a calcio, ma sono meno aggressivi di Atalanta e Torino. Per quanto riguarda i cross: è importante la marcatura in area e la gestione. Su Zapata, poteva essere evitato il cross in quanto l’attaccante era ben marcato e gli vanno fatti complimenti. Serviva una mano ad Angelino su Bellanova per non far partire il cross. Ci lavoreremo, poi è chiaro che i cross li subiremo sempre come è normale nel calcio”.





Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!