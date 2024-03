MONZA-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Ancora “problemi” di abbondanza per Daniele De Rossi nonostante le assenze di Karsdorp e Abraham: ricchezza di scelte in ogni zona del campo per l’allenatore della Roma, orientato a schierare la formazione migliore possibile per la trasferta di Monza.

In porta ormai scontata la presenza di Svilar, è probabile al ritorno al 4-3-3 ma con una novità tattica: la presenza di Gianluca Mancini largo a destra vista l’assenza del terzino olandese. Smalling e Ndicka dovrebbero formare la coppia dei centrali, con Spinazzola leggermente favorito su Angelino a sinistra.

A centrocampo difficile rinunciare a Cristante, Paredes e Pellegrini, così come è altamente improbabile che l’allenatore tenga fuori ancora Lukaku, titolare al centro dell’attacco insieme a Dybala e Stephan El Shaarawy. Tante le soluzioni dalla panchina a partita in corso.

QUI MONZA – Dubbio sul sistema di gioco che Palladino adotterà domani tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Assente Izzo in difesa per squalifica, toccherà a uno tra Caldirola e D’Ambrosio sostituirlo. Sulle fasce agiranno Birindelli e Carboni.

A centrocampo Gagliardini e Pessina formeranno la coppia in mediana, mentre sulla trequarti ballottaggio tra Valentin Carboni e Maldini. Sicuri di una maglia Colpani e il centravanti di riferimento Djuric.

IL METEO DEL MATCH – Tempo instabile previsto per sabato sopra Monza. Possibili precipitazioni nell’arco della giornata e anche nell’orario della partita, che non dovrebbero essere comunque particolarmente abbondanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Monza-Roma, gara in programma sabato 2 marzo alle ore 18, diretta tv su DAZN:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, Carboni, Gagliardini, Pessina, Valentin Carboni, Colpani, Mota, Djuric.

ROMA (4-3-3): Svilar, Mancini, Smalling, Ndicka, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

