Roma vista Champions con Friedkin ancora al comando

AS ROMA NEWS – Prima la conferenza stampa di mister De Rossi, poi la rifinitura, quindi la partenza per Monza dove domani pomeriggio la Roma proverà a vincere la sesta partita su sette da quando l’ex capitano si è seduta sulla panchina giallorossa.

La volata Champions, che coinvolge ben sei squadre per uno o forse due posti, non ammette distrazioni e passi falsi. Con De Rossi la Roma sta tenendo una media punti altissima, 2,5 a partita, più da scudetto che da quarto posto. Le speranze di qualificarsi alla prossima Champions (che varrà ancora più soldi) sono tornare alte da quando i Friedkin hanno deciso di cambiare guida tecnica.

L’esonero di Mourinho, criticato inizialmente anche dai detrattori del tecnico portoghese, si sta invece rivelando una scelta azzeccata da parte della proprietà. La squadra ha ritrovato convinzione nei propri mezzi, gioco e risultati. De Rossi sa che la sua conferma sulla panchina giallorossa passerà soprattutto dal raggiungimento degli obiettivi: con una Roma in Champions sarebbe impossibile non rinnovargli il contratto.

Friedkin non ha fretta e aspetterà la fine della stagione per prendere una decisione. Nella Roma infatti il momento è delicato: la proprietà, dopo aver allontanato Mourinho e aver salutato Tiago Pinto, si sta ristrutturando. In queste ore a tutti i dipendenti è stata inviato un questionario riguardante il curriculum che li ha portati a Trigoria: la proprietà è intenzionata, infatti, a tagliare altre teste.

Ma guai a parlare di passaggio di mano da parte dei texani: i Friedkin hanno ribadito anche ieri, tramite la viva voce di Lina Souloukou, la ferma intenzione di restare alla guida del club. Proprio la dirigente greca sta guidando questa fase di transizione con mano ferma. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del club: dalla nomina del prossimo ds (in corsa ora anche Hughes del Bournemouth) alla presentazione del progetto stadio, sono tanti i passi importanti che il club opererà con l’obiettivo di “svegliare il gigante addormentato”.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Il Romanista / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

