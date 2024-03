Azmoun, Roma a ogni costo: l’iraniano pronto ad abbassarsi lo stipendio pur di restare

NOTIZIE AS ROMA – Piace ai tifosi, è un pallino dell’allenatore e va d’accordo con tutti i suoi compagni: Sardar Azmoun si è calato alla perfezione nella realtà romanista, anche se a fine stagione dovrà fare i conti con il Bayer Leverkusen.

L’attaccante iraniano, 29 anni, è infatti di proprietà del club tedesco a meno che la Roma non decida di sborsare i 13 milioni di euro presenti nell’accordo stipulato la scorsa estate per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Molto difficile che ciò avvenga senza una trattativa tra le parti per abbassare la cifra pattuita un anno fa.

Fosse per Azmoun, non ci sarebbe molto di cui discutere: l’iraniano a Roma sta bene, con la Roma benissimo e per questo, è disposto anche a rivedere (al ribasso) il suo stipendio qualora la società decidesse di accordarsi con i tedeschi per il riscatto.

Molto dipenderà dal valzer degli attaccanti presenti in rosa: Lukaku costa troppo e sembra destinato all’Arabia, Abraham è ancora un’incognita per via delle sue condizioni fisiche, Belotti e Shomurodov sono ancora di proprietà della Roma anche se il club non ci punta e gli andrà trovata una sistemazione.

Solo allora si potrà ragionare col Bayer sull’acquisto di Azmoun a titolo definitivo. I rapporti tra la Roma e il club tedesco sono ottimi, e un accordo non sarebbe impossibile da trovare. Sardar aspetta, intenzionato ad abbassarsi l’ingaggio pur di facilitare l’affare e restare ancora giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport

