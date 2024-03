Lukaku si riprende la maglia da titolare e vuole sfatare il tabù Monza

NOTIZIE AS ROMA – Il peso dell’attacco di nuovo sulle sue spalle. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi a Monza una maglia da titolare, con Dybala ed El Shaarawy pronti a supportarlo.

Il belga sta vivendo un periodo particolare della sua carriera: la sua avventura nella Roma era partita benissimo, ora invece, complice un calo di forma, sta stentando a trovare con continuità la strada del gol. Non è una novità per Lukaku, che tende ad avere periodi di appannamento per poi rifiorire nella parte finale della stagione.

De Rossi ha totale fiducia nel suo centravanti e domani gli ridarà spazio dal primo minuto: la speranza è di rivedere in campo il Big Rom di inizio stagione, quello che fa ammattire le difese avversarie con la sua strabordante fisicità e che non dà scampo ai portieri con il suo sinistro al fulmicotone.

Dopo il turno di riposo, seppur parziale, contro il Torino, Lukaku ora ha ricaricato le pile. Ed è ancora più motivato a ritrovare la strada del gol visto che il Monza è una di quelle tre squadre del nostro campionato a cui il belga non è ancora mai riuscito a segnare (le altre sono Salernitana e Inter). Se il futuro del belga è incerto, il presente dice solo Roma: la squadra ha bisogno del miglior Lukaku per tornare a giocare la tanto agognata Champions.

