SOULOUKOU: “Infondate le voci sulla cessione della Roma. I Friedkin vogliono restare per far crescere ancora di più il club”

AS ROMA NEWS – Lina Souloukou, CEO della Roma, è intervenuta durante l’evento organizzato dal Financial Times e tra i vari temi trattati, oltre all’equilibrio economico per una crescita sostenibile del calcio, alla complessità dei calendari e alle prossime riforme, ha commentato le voci riguardanti la possibile cessione da parte del club.

Ecco le sue parole: “Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni infondate su una cessione della società. La Roma è dei Friedkin, che hanno un grande impegno e visione per il futuro della società e vogliono restare per far crescere ancora di più il club“.

Sul marchio Riyadh Season sopra la maglia: “Siamo entusiasti di avere questo sponsor, che è uno dei più grandi eventi del mondo. Abbiamo anche giocato un’amichevole in Arabia Saudita.

Gli investimenti nel calcio da parte degli arabi? Penso che sia incredibile dare la colpa all’Arabia Saudita, loro vogliono solo far acquisire importanza alla propria nazione e ciò successe anche in passato con la MLS e la Cina”.