“ON AIR!” – FERRAZZA: “In arrivo due giocatori importanti”, ORSI: “Mercato tanto criticato, ma nel derby è stato decisivo”, CARINA: “Ranieri spera di restare, un’anomalia”, PIACENTINI: “Se vuoi programmare, non puoi ripartire da lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I laziali sono dei ruminanti, ecco perchè se sono in una stanza con loro li riconosco subito… Ieri hanno tirato fuori una serie di cose che fanno ridere, il modo in cui rosicano è unico, ti danno tanta soddisfazione… Ranieri allenatore anche l’anno prossimo? Se devi prendere un altro Juric, Italiano, Farioli o De Zerbi allora a quel punto mi tengo Ranieri. Ma se la Roma può far cambiare idea a Klopp o può convincere Allegri, allora scusate, chapeaux a Ranieri, ma il dubbio me lo faccio venire…Guardate che i secondi anni di Ranieri sono quasi sempre peggiori dei primi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Abraham secondo me attualmente vale una quindicina di milioni, e quindi se fossi in Ghisolfi partirei da una richiesta di 25 milioni per lui. Oggi alla Roma non converrebbe andare a trattare per Saelemaekers: la scorsa estate il belga valeva una decina di milioni e loro se ne volevano liberare, ora forse sarebbe un titolare anche nel Milan. Ranieri sì o Ranieri no? Io spero ci sia un altro allenatore sulla panchina della Roma l’anno prossimo, che a giugno si possa svoltare con un tecnico top class. Se devi programmare, non puoi ripartire da Ranieri, da uno che viene sempre in corsa e che avevi messo nero su bianco doveva diventare il consulente dei Friedkin. Il mio unico candidato è Max Allegri. Oggi se ti presenti da un allenatore di livello sei molto più credibile rispetto a qualche tempo fa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Su Frattesi ci sono delle situazioni aperte. Se avverrà gennaio? Per me resta molto complicato, ma a giugno credo di si. Da capire quale excursus avrà il giocatore da qui a giugno nell’Inter, e che prezzo gli darà, che non sono i 40-50 milioni di cui si parla, perchè non lo comprerebbe nessuno a quella cifra a parte qualche folle… Speriamo che la Roma, dopo il derby vinto, possa fare 7-8 vittorie consecutive visto che ne ha fatte 9 la Fiorentina, 11 l’Atalanta…poi tre due mesi vedremo in che posizione saremo e ragioneremo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Lazio, a parte un giocatore, è scarsa da morire. La Roma a questi se li magna tutti…a parte Tavares, ma gli altri li vogliamo paragonare ai nostri? Bisognerebbe interrogarsi…ma che hanno fatto questi in un anno e mezzo di rivolte, di puttanate…per chi non crede a queste cose, basta guardare il Milan ieri sera: è andato via Fonseca, e la squadra è rinata. I calciatori sono infami fracichi, per i loro problemi giocano male, fanno perdere le squadre e fanno cambiare gli allenatori, facendo soprattutto un danno ai tifosi… Mercato? Io mi fido di quello che ha detto Friedkin a Ranieri. Lui farà sicuramente una squadra battagliera, ma alla Radice dove arrivi settimo, o vuoi fare una Roma da primi posti?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Su Pellegrini spero abbiano le idee chiare a prescindere da prestazioni singole. Pietro Chiodi, il procuratore di Ranieri, è molto attivo e sta aiutando tantissimo lui e Ghisolfi sul mercato. Due giocatori importanti arriveranno a gennaio, e poi a giugno si proverà a fare una rivoluzione, su quali giocatori puntare e su quale allenatore. Pensare di lasciare Ranieri sarebbe un deresponsabilizzarsi da parte dei Friedkin, e invece va trovato un allenatore importante con la supervisione di Ranieri e da lui ripartire…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Celik, Dahl, Sangarè, Shomurodov e Le Fee sono calciatori in uscita. Soulè ha avuto delle richieste, ma la sua volontà è quella di restare alla Roma, sa che delle occasioni ne avrà con la ripresa delle coppe. Sul mercato non mi aspetto operazioni forti, la Roma dovrebbe riuscire a piazzare tanti giocatori per fare investimenti…non mi sembra una sessione da movimenti folli. Se ci si aspettava un colpo subito, si è rimasti a bocca asciutta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’obiettivo della Roma sarà arrivare al 3 febbraio, alla chiusura del mercato, con una rosa ben attrezzata perchè poi ci sarà da correre su tre fronti… Io spero che ora non si corra il rischio della famosa “riabilitazione del Patata”…non è che siccome hai vinto il derby è tutto a posto… La bravura di Ranieri è stata quella di allontanare l’emergenza ritrovando un undici affidabile, ma secondo me tre acquisti sono il minimo. Non mi aspetto tre top player, ma giocatori affidabili, di personalità, devono arrivare. Contestualmente a delle uscite, perchè abbiamo visto dei calciatori che per una serie di ragioni non sono più all’altezza. Delle cose vanno fatte, altrimenti ogni volta che fai due o tre vittorie sembra che vada tutto bene così…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Su Saelemaekers ci sono i margini di un operazione con Abraham, e io al posto della Roma sarei anche disposto ad accontentarmi di meno di quello che pensavo di incassare per Abraham. Il valore del cartellino di Saelemaekers non è mai stato così alto. Quanto può valere? 15? 18 milioni? Io penso che con un piccolo conguaglio a favore della Roma si possa fare, io ci proverei, Saelemaekers me lo terrei volentieri. Sarebbe un affare svantaggioso per il Milan? Non lo so, ieri Abraham gli ha fatto un gol pesante eh, che gli vale 4 milioni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Tuttosport oggi dice che il prossimo allenatore della Roma sarà o Ranieri o Montella. Secondo Dario Marchetti, il giornalista di Tuttosport, siccome Montella è spesso presente all’Olimpico, allora sarà molto probabilmente lui il prossimo tecnico…vorrei dire a Marchetti che anche io vado a vedere sempre le partite della Roma…Ora sono sotto contratto, ma a fine anno ne possiamo parlare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, è quasi impossibile. Su Pellegrini ho sempre detto che non si sarebbe mosso, ci sono dinamiche familiari con cui confrontarsi, e lui non ci pensava minimamente ad andarsene via a gennaio, figuriamoci adesso. Cristante è infortunato, ma come fai a venderlo? La rivoluzione tanto decantata sarà posticipata a giugno. Ma chi sarà l’allenatore? Io penso che Ranieri ci speri, ma è abbastanza anomalo, lui dovrebbe essere quello che deve individuarlo, e allora c’è qualcosa che non quadra…Mi sembra che si navighi sempre a vista, che ci sia troppo umoralità…guardate che Como-Roma non era tre mesi fa, ma tre settimane fa…Una società come la Roma non deve stare sotto al tavolo ad aspettare le briciole, il nuovo allenatore va scelto adesso. Se poi non riesci ad arrivare a un top, meglio continuare con Ranieri…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io andrei avanti con Ranieri, assolutamente, è giovane dentro. Secondo me può funzionare, è un uomo di provata esperienza, che conosce tutto di Roma, e non perderesti tempo. Io non andrei in cerca di situazioni che potrebbero complicare ulteriormente le cose….”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ragazzi, il mercato della Roma domenica era in campo: Konè, Hummels, Saelemaekers, Dovbyk erano giocatori in campo nel derby, e sono stati tutti decisivi. Il mercato ridicolo che dite secondo me ha dato i frutti. Il problema della Roma sono stati i tre allenatori in 13 domeniche non spaccano solo la squadra, spaccano una società. La fortuna è stata prendere Ranieri che ha rimesso ordine, ha rimesso tutto a posto. La squadra che ha giocato contro la Lazio era una squadra forte. E il mercato della Roma contro la Lazio è stato determinante, perchè sono ottimi giocatori. Andavano solo rimessi a posto…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!