Lazio, che gaffe: coro della Roma nel video per il 125esimo anniversario, tifosi infuriati

AS ROMA NOTIZIE – Un inizio 2025 da dimenticare per la Lazio. Dopo la sconfitta nel derby, arriva anche una gaffe social che scatena l’ira dei tifosi. In un video celebrativo per lanciare la collezione per il 125esimo anniversario dalla nascita del club, si sente in sottofondo un coro sulle note della Marsigliese francese.

Le parole però sono le stesse della versione romanista, che fa da incipit alle partite in Curva Sud. Una svista clamorosa che ha fatto infuriare i laziali: “Non potevate scegliere un altro coro?”, o ancora: “Siete impazziti?”, “Società di dilettanti”. Il video è stato successivamente rimosso dai canali social del club.

