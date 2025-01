Giudice Sportivo: Saelemaekers entra in diffida, una giornata a Castellanos. Pobega salta Bologna-Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie sentenze dopo il turno andato in scena nello scorso weekend. Per quanto riguarda la Roma, al club 10mila euro di multa per il lancio di fumogeni e petardi nel corso del derby.

Per quanto riguarda i diffidati, oltre a Cristante e Konè ora è a rischio squalifica anche Saelemaekers dopo il giallo rimediato nel match vinto contro la Lazio. Una giornata di squalifica ad Aldo Lacopo, componente della panchina giallorossa, per aver “assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria contribuendo ad alimentare il clima di tensione che si era generato a seguito di un fallo di giuoco”.

Una giornata di squalifica anche a Taty Castellanos, attaccante biancoceleste, per aver “in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria (Hummels, ndr)“. Un turno di stop anche per il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega che dunque salterà la gara di domenica prossima contro la Roma.

