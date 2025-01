CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 7 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – PER LA DESTRA E’ CORSA A DUE – Per la fascia destra i fari restano puntati su Kayode (20) della Fiorentina e Sildillia (23) del Friburgo, mentre su Mingueza (25) del Celta Vigo il club più vicino è il Lipsia. (La Repubblica)

Ore 9:45- BALDANZI E SOULE’ VOGLIONO RESTARE – Tommaso Baldanzi (21)m vuole continuare a giocarsi le sue carte a Roma e ora non considera più l’idea di un prestito. Stesso discorso per Soulè (21), calciatore finora poco utilizzato da Ranieri ma sul quale il tecnico vuole puntare nel prossimo futuro. (Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 8:40 – NO DELL’INTER PER FRATTESI – L’Inter ha ribadito più volte di non prendere in considerazione una partenza di Davide Frattesi (25) a gennaio, sempre che la Roma o un altro club non si presentino con 40 o forse più milioni. (Tuttosport)

Ore 8:20 – LE FEE PREFERISCE IL LILLE – Confermata la frenata tra la Roma e il Betis per Enzo Le Fee (24): il giocatore preferirebbe tornare in patria, specialmente al Lille allenato da Bruno Genesio. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…

