“ON AIR!” – CASANO: “Farei causa a Juric e gli chiederei i danni”, ROSSI: “Fatico a pensare a Konè ancora alla Roma l’anno prossimo”, RIGHETTI: “Giocherei sempre senza Dovbyk”, CORSI: “Hummels è un Dio, ma la Roma resta inguardabile”

David Rossi (Rete Sport): “Vittoria che dà una boccata d’ossigeno e che dà una sensazione di ripartenza che avevamo intravisto contro il Tottenham. Ma il seme di qualcosa si era già intravisto contro Napoli e Atalanta. Se continua così, faccio fatica a pensare che Konè a luglio possa restare a Roma… Non capisco come non si potesse far giocare Hummels e Konè, sarebbe da strappare immediatamente il tesserino di Juric… Oggi il centrocampo della Roma è Konè, Paredes e Pisilli, sia che giochi a tre che a quattro…punto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vorrei mettere un freno al troppo entusiasmo: in un mondo normale, Roma-Lecce deve finire sempre 4 a 1. Hanno fatto il dovere loro. Ora se nelle prossime quattro partite le vincono tutte, magari facciamo un altro piccolo punto della situazione. Ma non esaltiamo il nulla. Ci sono cose carine che abbiamo visto, qualche conferma… Io vorrei incontrare Juric per strada per chiedergli serenamente com’è possibile che Hummels non era buono per giocare e che Konè venisse trattate poco più che un Primavera…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io penso che Dan Friedkin potrebbe arrivare a Roma con un regalo di Natale, stavolta però non sarebbe un giocatore ma il progetto stadio di Pietralata… Dovbyk? Speriamo di vedere il vero Artem nel 2025, devi metterlo a posto fisicamente. Le sue statistiche parlano di un giocatore che segna il 90% dei gol in area piccola, devi portargli la palla lì. Ma questa città è così: ora Dovbyk è diventato una pippa, Pisilli un campione da 80 milioni di euro, e Ranieri merita un rinnovo di contratto di tre anni… Juric? Il bello è che lo stiamo pure pagando…Io gli farei causa e gli chiederei i danni..”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma sta a 15 punti dalla Lazio e a 18 dalla prima, questa è al situazione. Sentire tifosi della Roma che dicono “bisogna copiare il progetto Lazio“, mi fa proprio passare la voglia… A me questa Roma non piace per niente, va bene il 4 a 1 ma secondo me non si può guardare… Hummels palla al piede è veramente un Dio, non Pellegrini…lui è sicuramente la cosa più bella. Poi c’è Pisilli. Ma a me questa Roma non sta bene lo stesso, abbiamo sopra 200 squadre…ma noi siamo la Roma. Siamo talmente abituati a questo schifo, che oggi siamo contenti… Allegri al West Ham? Se è vero che Friedkin parla con Allegri, e lui davvero sceglie poi di andare al West Ham allora siamo rovinati…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Paredes l’ho visto giocare bene, forse gli si è riaccesa l’idea del rinnovo di contratto…per me però è da mandare via a fine anno. Saud? Al di là della simpatia, non può giocare a pallone…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In Europa League non mi sembra ci siano squadre imbattibili: il Tottenham lo abbiamo visto, il Manchester United è in crisi e non mi sembra insuperabile… Se sarai tranquillo in campionato, puoi pensare di rifare quello che hai fatto nelle passate stagioni, e cioè un altro grande cammino in Europa. Fare una serie di vittorie nelle prossime partite, non solo in campionato ma anche nelle coppe, ti farebbe soltanto che bene. Mettere dentro altra fiducia sarebbe tanto di guadagnato, è un momento da sfruttare… Konè? Quando fai acquisti giusti, è normale che ci siano offerte. Sarà difficile tenerlo, conterà la volontà del calciatore…se dovessero arrivare offerte di top club della Premier sarà difficile trattenerlo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “In questo momento è fondamentale non snobbare appuntamenti che sono apparentemente degli ingombri, perchè la volontà è quella di voler fare altri sei punti nelle prossime due giornate per uscire dalla zona rossa. Però tu non ti puoi permettere di affrontare con scarsa intensità le partite contro Braga e Sampdoria. Immaginando una Roma più tranquilla in campionato a gennaio, poi dovrai avere le competizioni per fare qualcosa di decente quest’anno. Visto che difficilmente potrai pensare di qualificarti in Europa dal campionato, la Coppa Italia potrebbe rappresentare una grande ancora di salvezza. E la Roma deve tenersela calda quella opzione…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Tra le note positive parto da Hummels, anche se ha incontrato Kristovic e non Mbappè. Poi Konè, che te lo devi tenere stretto. Paredes coperto dal francese sta facendo molto bene. E poi questo ragazzino di 20 anni che entra e spariglia le partite… Saud? Dalla trequarti in su secondo me per corsa ed energia, non tanto per i piedi, può starci nella Roma. Ma dietro è impresentabile: quell’intervento in area non esiste…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Oltre alla vittoria sul Lecce ci sono stati dei risultati che ci hanno aiutato la Roma ad allontanarsi dalla zona salvezza. Io quando hanno annullato il gol al Venezia sono stato contento…Mi rendo conto che questo discorso potrebbe sembrare offensivo, ma io mi devo confrontare con questa realtà. I tre punti col Lecce sono un piccolo passo…Vittoria larga? Ma voi eravate tranquilli all’inizio del secondo tempo? Io parlavo da solo… L’ingresso di Pisilli cambia la Roma, il fatto di giocare con tre centrocampisti può essere l’indicazione più importante di sabato. In questo momento Paredes e Konè sono due intoccabili a centrocampo. Ma come facevano a non giocare Hummels e Paredes? E’ pazzesco…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Giampaolo mi ha un po’ deluso, è venuto qui con l’intenzione di difendersi. E poi non ho capito perchè fare due cambi all’intervallo, bene o male stavi pareggiando, e invece si è messo con quel 3-4-3 che ha facilitato il compito della Roma… Se hai una squadra con Paredes e Konè a centrocampo, e con El Shaarawy, Baldanzi, Soulè, Pellegrini, Saelemaekers, anche se non hai Dybala al 100% non è un problema per nessuno. Ci eravamo abituati a stare appesi a Dybala come fosse l’unico in grado di fare le fortune della Roma, e non deve essere così. Io credo che con un sistema che sta funzionando, ci daranno soddisfazioni anche senza Dybala. E questo deve essere il grande traguardo da raggiungere…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “L’attacco Saelemaekers, Dybala, El Shaarawy è leggero fino a un certo punto, perchè Dybala ha forza nelle gambe. A me la proposta vista col Lecce mi è piaciuta tantissimo: la fantasia, il trovarsi con scambi veloci, la ricerca della profondità…tutte cose che non puoi fare con Dovbyk. Lasciare fuori l’ucraino però è difficile. Avrebbe segnato anche lui contro il Lecce? Non possiamo dirlo…forse avrebbe tolto lo spazio a Saelemaekers per quel taglio sul primo gol… Gli spazi che hai trovato contro il Lecce non te li hanno concessi loro, te li sei creati… Io giocherei sempre così, con Dybala falso nove e senza Dovbyk…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma ha l’obbligo di risalire in classifica, poi devi fare un’occhio all’Europa e alla Coppa Italia. In Europa hai due partite che non sono proibitive, se batti il Braga saresti a un passo dai playoff, poi c’è uin mercato di gennaio di mezzo, e se prendi un terzino e un vice Dovbyk, ecco che la squadra può essere più equilibrata per affrontare la seconda parte della stagione. La partita contro il Lecce mi ha lasciato una buona sensazione: al gol preso, è rientrata in campo e si è rimessa a giocare a pallone. E’ indice di serenità, e questa l’ha data Ranieri. Poi ricordiamoci ha battuto il Lecce, non il Real. Ma ti dà comunque serenità… Saud? Si vede che si impegna, ma ragazzi, qua parliamo di Serie A…l’intervento che fa su Coulibaly è quello di uno che non sa cosa sia la fase difensiva. Lui ha solo una qualità: la corsa. In Serie A serve molto altro. Se pensi che con lui a destra i problemi sono risolti, sbagliamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha avuto un sacco di occasioni, si divertiva a giocare. Nel secondo tempo la squadra si è liberata, ora hai le prossime due partite che puoi vincere per rimettere a posto la classifica e poi vedere se a gennaio puoi fare qualcosa per migliorarla e vedere se puoi alternare Dovbyk a un altro attaccante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ranieri si è affidato ai suoi grandi giocatori, Dybala fa sempre la differenza quando sta in piedi. Subire quel pari alla fine del primo tempo, con lo stadio che comincia a mugugnare, potevi impaurirti. E invece sono rientrati in campo giocando nel modo in cui abbiamo visto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Giampaolo ha peccato di presunzione, nel secondo tempo invece di proteggere il risultato ha pensato di continuare a giocare. I cambi sono stati alcuni forzati, altri sbagliati. La Roma era superiore, senza fare cose particolari. Per quanto riguarda Hummels, solo noi con la nostra presunzione pensiamo di cancellare un calciatore di quella esperienza e quel senso tattico che hanno caratterizzato la sua carriera. Servirebbe più rispetto per i grandi giocatori…”

