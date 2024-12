La Roma dà il benservito a Pellegrini: niente rinnovo, cessione possibile già a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Potrebbe essere finita qui l’avventura di Lorenzo Pellegrini nella sua Roma. Il capitano, mai troppo amato dalla sua tifoseria e in piena crisi emotiva dopo la contestazione dell’Olimpico, potrebbe lasciare la Capitale già nel corso del prossimo mercato invernale.

A scriverlo è l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che racconta come il calciatore, in scadenza di contratto nel 2026: arrivati a questo punto le strade sono due, o si tratta per il rinnovo oppure ci si dice addio. Fosse per il calciatore, la permanenza alla Roma sarebbe la soluzione più gradita: Lorenzo vorrebbe restare. Ma dal club i segnali che arrivano sono molto diversi.

La Roma, scrive Leggo, lo ha invitato più o meno direttamente a trovarsi un’altra squadra già dal prossimo gennaio. Il club dunque non sembra lasciare spiragli al giocatore, il cui addio alla Capitale potrebbe materializzarsi già nel corso del prossimo mese.

Fonte: Leggo

