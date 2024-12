“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma ha già il sostituto di Dybala, ed è Soulè”, CARINA: “Quella di ieri non è stata una partita”, PETRUZZI: “A Trigoria straconvinti di prendere un allenator

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dovbyk è un attaccante da area piccola, il primo gol suo è proprio da centravanti, alla Inzaghi. Se ti aspetti che prende palla, salta due avversari, si gira e la mette sotto al sette, lui non è quel tipo di giocatore. Se invece gli metti due cross decenti come quello di Saelemaekers, allora lui te li trasforma in gol…forse sarebbe il caso di far giocare il belga in quel ruolo al posto di Celik, giusto per dirne una… Soulè? Giocando con continuità penso che potrebbe essere quello che abbiamo visto ieri: in mezzora scarsa prende l’incrocio dei pali e fa quell’assist a Dovbyk… Dybala molto probabilmente andrà via, e la Roma il suo sostituto già ce l’ha, che è Soulè. Tra l’altro ha anche Baldanzi… Se Soulè può essere il sostituto di Dybala? Di questo Dybala sì…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Restarmene sul divano di casa ieri è stata una delle decisioni migliori. Lo stadio comunque era bello, c’era tanta gente per essere Roma-Samp. I bocciati? Si spara sulla croce rossa: Zalewski, Hermoso, Celik, Le Fee… Prendiamoci le due o tre cose buone: Saelemaekers sa crossare, e quando giochi con due esterni che sanno crossare le punte fanno gol, pensate un po’… Baldanzi io lo metterei insieme a Soulè, hanno dato timidi segnali di ripresa. Se Dybala è quello che abbiamo visto in questa parte di stagione, io penso che se avessero giocato loro le stesse partite fatte dall’argentino, due gol e un assist li avrebbero fatto anche loro. Ghisolfi ieri ha messo il cartello vendesi, ma ogni calciatore all’offerta giusta è in vendita…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Baldanzi forse non è ancora pronto per essere un titolare inamovibile, ma nei cambi a partita in corso qualcosa ti può dare. A Como ad esempio nella mezzora finale ti poteva dare un po’ di elettricità…mi pare abbia più la giocata in canna lui di qualcun altro… Dybala? Ho paura che sta storia ce la trasciniamo fino al 20 gennaio, e in mezzo ci sono 6 partite…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se la Roma continua a parlare del nuovo allenatore e del fatto che si stia puntando a un top manager per il prossimo anno, per sbilanciarsi così significa che sono stra-convinti di poterlo prendere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri sera non giocava la Sampdoria, che sta andando in Serie C, ma la Primavera della Sampdoria che sta andando in C. Il Corriere dello Sport da oggi lo chiamerei il Corriere dei Procuratori… Io farei l’hashtag “Hermoso torna a casa” e poi “Zalewski vattene“…Ma Le Fee l’avete visto? Dovbyk ieri era da sei in pagella, perchè segna due gol facili e poi ne sbaglia un altro. La cosa più importante però è che la Roma sta provando a vendere Dybala, così almeno Soulè può crescere, Baldanzi può crescere…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dalle parole sul prossimo allenatore dette da Ghisolfi e Ranieri, mi viene da pensare sempre di più ad Allegri, e cioè che si stia puntando su un tecnico italiano, o che per lo meno conosca bene il campionato italiano. Mancini? Non mi sembra uno che per accettare la Roma ponga condizioni: ha una voglia di tornare ad allenare che se lo porta via…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk non è ancora al meglio e Ranieri fa capire che domenica rigiocherà Dybala falso nove. Ieri sera hai fatto poco più del compitino, ora la testa va al Parma. Era importante superare il turno senza fatiche o infortuni, e adesso ci si concentra su una partita fondamentale. Dybala? Non c’è la situazione tesa della scorsa estate, dove non si seppe gestire la situazione. Ora la situazione è molto differente: c’è una squadra interessata, ma Dybala mi sembra ancora coinvolto nelle cose della Roma e domenica me lo aspetto in campo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ieri è partita con gli esterni col piede giusto: Saelemaekers ha fatto tutta fascia a destra col destro, e Angelino, che è mancino, a sinistra… Quando abbassi il baricentro, Saelemaekers non sa fare il terzino destro: se si tratta di difendere quando affronti squadre tipo l’Inter e devi fronteggiare Dimarco, secondo me il belga va in difficoltà. Meglio Celik in quel caso? No, non ho dubbi: meglio Saelemaekers…magari prendo un gol, ma con lui ho la possibilità di farne due. Celik anche ieri ha fatto una partita generosa, ha corso fino all’ultimo, che gli vuoi dire…ma è scarso. E a me i giocatori scarsi nella Roma non mi piace vederli, non ci riesco…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La partita di ieri non dice molto, a parte che Dahl per Ranieri non è un giocatore, perchè se lo svedese non gioca titolare manco contro la Sampdoria significa che non fa parte delle rotazioni. E poi Le Fee, che Ranieri non considera prioritario…lui ha giocato con quella presunzione tipicamente francese e perde un pallone sanguinoso. Io penso che Ranieri lo rimetterà in panchina in pianta stabile… La Roma qualcuno lì davanti lo deve prendere a prescindere se parte o no Dybala, se va via lui persino due. Anche se ieri Shomurodov fa un bel gol…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Oggi stiamo parlando di tutto tranne che di Roma-Sampdoria, perchè quella di ieri non è stata una partita, dopo 24 minuti si stava 3 a 0. La Samp è venuta per consegnarsi, giustamente, perchè il prossimo weekend avrà una partita importantissima contro la Cremonese. Le partite di Coppa Italia non hanno senso, ma allora la facessero giocare solo alle prime otto. Quando ero giovane io era una competizione importante, ora invece è diventata una coppetta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di ieri va presa per quella che è senza cascare nel tranello come è successo contro il Como dopo il Braga. Ora c’è il Parma che è una squadra in crisi, in difficoltà come può essere una neopromossa. Ora però non puoi sottovalutare nessuno. Mercato? Sento parlare di epurazione, l’importante è sapere quello che bisogna fare a gennaio per rinforzare un paio di situazioni e tirarsi fuori da questa classifica che è penalizzante…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dovbyk ha fatto due gol veramente semplici… Passare il turno era un obbligo per la Roma, c’è riuscita. Ora deve affrontare un avversario difficile, che è in crisi ma che ogni tanto indovina la partita, che gioca a calcio, che ti fa girare spesso a vuoto ed ha buoni attaccanti…quella contro il Parma è una partita seria, molto seria…”

