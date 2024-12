UFFICIALE: l’Everton passa ai Friedkin, Marc Watts nominato presidente esecutivo. La lettera di Dan: “Saremo custodi di un club storico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Annunciata ufficialmente l’acquisizione dell’Everton da parte di Roundhouse Capital Holdings Limited, parte del gruppo Friedkin. Dopo la Roma, i texani hanno completato l’acquisizione anche del club inglese che milita in Premier League.

Questo il testo del comunicato: “L’Everton Football Club è stato acquisito da Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), un’entità del Friedkin Group (TFG). La transazione è stata finalizzata a seguito di un accordo tra Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club. L’accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte della Premier League, della Women’s Professional Leagues Limited, della Football Association e della Financial Conduct Authority.

Marc Watts, presidente esecutivo entrante dell’Everton Football Club, ha espresso il suo entusiasmo: “Oggi segna un’occasione importante e di orgoglio per il Gruppo Friedkin poiché diventiamo custodi di questa iconica squadra di calcio. Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era sia dentro che fuori dal campo. Fornire stabilità finanziaria immediata al Club è stata una priorità fondamentale e siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo. Anche se riportare l’Everton al posto che gli spetta nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo in quel viaggio”.

Dan Friedkin, presidente e amministratore delegato di TFG, viene proposto come presidente del consiglio di amministrazione. Ha nominato Marc Watts presidente esecutivo, che sarà responsabile in questo ruolo della gestione del club. Nel consiglio di amministrazione faranno parte anche Ana Dunkel, direttore finanziario del TFG, e Colin Chong, amministratore delegato ad interim del club. Nelle prossime settimane verranno fissati ulteriori appuntamenti.

La visione di TFG per l’Everton Football Club si concentra sulla costruzione di un futuro sostenibile e di successo. Le priorità chiave includono:

• Rafforzare la rosa della prima squadra maschile attraverso investimenti ponderati e strategici.

• Coltivare superstar nostrane attraverso l’Accademia dell’Everton.

• Promuovere una strategia commerciale e in campo distinta per la squadra femminile.

• Rispettare le tradizioni del club e mantenere l’Everton al centro della comunità.

• Massimizzare il potenziale del nuovo stadio attraverso partnership commerciali a lungo termine ed eventi a beneficio della città di Liverpool.

• Migliorare la reputazione dell’Everton come nome unico e storico nel calcio mondiale.

Alla luce delle recenti modifiche ai regolamenti sui prestiti degli azionisti della Premier League, l’Everton ha adottato misure proattive prima del completamento della transazione. Questi includevano l’aumento della quota del Club capitale per convertire il debito in sospeso dovuto a BHH in azioni, facilitando così ulteriori investimenti azionari da parte di Roundhouse. Con questa acquisizione, TFG si impegna a garantire un futuro forte e sostenibile per l’Everton Football Club, ripristinando la sua statura competitiva e mantenendo il suo profondo legame con i tifosi e la comunità.

Questa la lettera di Dan Friedkin: “Cari Evertoniani, dopo il completamento dell’acquisizione dell’Everton Football Club, desidero esprimere la mia gratitudine per il vostro continuo supporto e presentare il nuovo presidente esecutivo dell’Everton, Marc Watts.

Sono immenso orgoglio nell’accogliere una delle squadre di calcio più storiche dell’Inghilterra nella nostra famiglia globale, The Friedkin Group. L’Everton rappresenta un’orgogliosa eredità e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione. Il Gruppo Friedkin è una famiglia eterogenea di aziende con un’impronta globale che abbraccia settori quali lo sport, l’automotive, l’intrattenimento, l’ospitalità e l’avventura. In tutti i nostri sforzi, ci sforziamo di offrire esperienze straordinarie che accendano le passioni delle persone. Siamo entusiasti di portare questa etica all’Everton e nella regione della città di Liverpool.

Anche se siamo nuovi nel Club, comprendiamo appieno il ruolo vitale che l’Everton gioca nella cultura locale, nella storia e nella vita degli Evertoniani qui e nel mondo. Siamo profondamente impegnati a onorare questa eredità contribuendo positivamente alla comunità, all’economia e alla gente di questa straordinaria città. Ancora una volta, grazie per il vostro continuo supporto.

Cordiali saluti,

Dan Friedkin“.

