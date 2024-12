Vieri: “A Totti ho detto di fregarsene della gente e di tornare a giocare. Se a 50 anni è felice così, non ascolti nessuno”

NOTIZIE AS ROMA – Christian Vieri parla ai giornalisti allo store iliad (in collaborazione con la Lega Serie A, di cui è ambassador) di via Torino, a Milano. L’ex attaccante azzurro, tra i tanti temi toccati, racconta di aver consigliato a Totti di tornare a giocare a calcio se pensa che questo possa davvero renderlo felice.

“Gli ho detto di tornare a giocare quando ho sentito quali fossero le sue intenzioni. Ho scritto ‘Se vuoi andare, vai. Cosa te ne frega della gente? Se sei felice a 50 anni giocando, non ascoltare nessuno, vai a giocare altri 10 anni. Anche se non ti vuole la Roma’. Ognuno deve fare quello che vuole, già non doveva smettere quando smise”.

Nelle scorse settimane Francesco Totti, 48 anni, aveva parlato della possibilità di tornare a giocare a calcio ai massimi livelli avendo ricevuto le attenzioni di un paio di club di Serie A. L’ex capitano giallorosso non ha chiuso le porte a una sua clamorosa rentrée, spiegando come fosse determinato a rimettersi prima in piena forma.

