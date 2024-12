Dybala, tutto aperto: il giocatore tentenna davanti al Galatasaray, può essere decisivo il nuovo tecnico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia certa al momento è una sola: sul futuro di Paulo Dybala non c’è alcuna certezza. Il Galatasaray è interessato al suo acquisto, ha parlato con il suo agente (che ha avuto tutto l’interesse a mostrarsi pubblicamente in compagnia della dirigenza turca) e ha presentato la sua proposta economica al giocatore. Ma non alla Roma.

Perchè prima di sedersi a trattare, i due club aspettano prima di conoscere le intenzioni del calciatore argentino. Dybala ha ascoltato la ricca offerta del Gala (stipendio superiore a quello che gli garantirebbe la Roma con il ricco rinnovo automatico) ma non ha ancora dato una risposta chiara ai turchi. Giocare in un club europeo che aspira a tornare in Champions è una prospettiva calcisticamente più allettante che trasferirsi in Arabia Saudita. Ma il campionato turco non è la Premier o la Liga, e nemmeno la Serie A.

Dybala, non è un mistero, a Roma si trova bene. Sa di essere un beniamino dei tifosi, e l’idea di fare le valigie per trasferirsi a Istanbul non lo intriga così tanto. Dall’altra parte però c’è un club, quello capitolino, che non si strapperebbe di certo i capelli se l’argentino dovesse salutare: i Friedkin preferirebbero non pagare otto milioni di euro l’anno a un calciatore che non sta dimostrando sul campo di meritarsi quel tipo di stipendio.

La situazione dunque resta fluida, e tutto può ancora succedere. L’ago della bilancia potrebbe essere proprio il nuovo allenatore che la Roma vuole individuare già nelle prossime settimane: se il mercato di gennaio sarà fatto di concerto con il nuovo tecnico, va da sé che il suo parere sulla querelle Dybala potrà avere un peso importante. In un senso o nell’altro.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!