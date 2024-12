Roma, sprint per lo stadio: si apre la fase decisiva per la presentazione del progetto definitivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Duecento cantieri aperti e circa 30 milioni di pellegrini previsti per il Giubileo. Bastano questi numeri per intuire dove saranno puntati gli occhi dei romani nel 2025, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

L’anno che verrà potrà essere anche quella della svolta per gli stadi di Roma e Lazio: i giallorossi sognano un impianto tutto nuovo a Pietralata. Nel mezzo c’è il Campidoglio, che aspetta il progetto definitivo e spera entro la fine del 2025 di apporre la prima pietra.

Da Trigoria fanno sapere che il progetto definitivo è pronto. In via di definizione anche la battaglia legale con i residenti. Dopo i no da parte del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato si attende anche l’ultimo parere dl Tribunale Civile. Lo stadio si deve fare. Lo vuole la Roma e la stessa amministrazione capitolina. Gualtieri è pronto.

