TROPPO FACILE

AS ROMA NEWS – La Roma fa il suo, travolgendo senza affanni una Sampdoria che è arrivata all’Olimpico con cose ben più importanti in testa che giocarsi alla morte un improbabile passaggio del turno in Coppa Italia contro una formazione che, seppur in un momento molto difficile, era decisamente superiore.

La partita non ha storia e dura appena una ventina di minuti: Saelemaekers, spostato a destra, dimostra cosa vuol dire saper crossare con un pallone invitante per Dovbyk, che nell’area piccola non fallisce con un tocco di suola. Poi l’ucraino raddoppia a porta completamente vuota sfruttando il perfetto assist della traversa dopo uno sciagurato intervento di petto di Meulensteen, quindi è Baldanzi, lasciato colpevolmente libero di battere in porta dal limite, a chiudere i giochi.

Nella ripresa la Samp sfrutta una dormita di Hermoso (male anche ieri contro una formazione di categoria inferiore) per regalarsi una piccola gioia. La Roma non si scompone, rialza subito i giri e fa capire ai liguri che la qualificazione non è in discussione: Shomurodov appena entrato cala il poker che spegne le velleità doriane.

Positiva la reazione della squadra dopo l’ennesima figuraccia rimediata in campionato a Como, ma il test era davvero poco probante. I giallorossi si guadagnano i quarti di finale contro il Milan, da giocarsi il prossimo febbraio a San Siro. La Coppa Italia, in una stagione maledetta, può diventare il grande obiettivo stagionale, ma per una Roma che fa una fatica tremenda a vincere contro le big sarà un compito proibitivo. Ora però c’è da rimettere a posto le cose in campionato, a cominciare da domenica prossima contro il Parma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

