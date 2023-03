“ON AIR!” – PRUZZO: “Fabbri voleva indirizzare la partita, l’ho capito dopo otto minuti”, CENTO: “Squadra in campo con un vittimismo esasperato”, ROSSI: “Faremmo un danno alla Roma riducendo tutto all’episodio di Kumbulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Non riesco a essere arrabbiato. Tutte le volte che la Roma arriva alla partita dello snodo per il salto di qualità, finisce per sbagliarla. Una volta sarà Fabbri, una volta sarà Maresca, una volta le cavallette, alla fine la Roma st’appuntamento lo manca. Possiamo stare qua a dire che è colpa dei giocatori, di Mou, degli arbitri…ma vogliamo dire che la Roma non è ancora quel tipo di squadra che sente l’odore del sangue… Io ne ho viste tante in vita mia, ma pensare tutte le volte che la Roma manca l’occasione sempre per interventi dall’esterno, poi si rischia di diventare patetici. Faremmo un danno alla Roma riducendo tutto all’episodio di Berardi e Kumbulla. Che Berardi sia un provocatore lo sapevamo, e io al posto di Kumbulla avrei fatto anche peggio. Perchè se tu provi a darmi un calcio in mezzo alle palle, io te ne do uno in bocca. Ma perchè io sono un coatto deficiente. Un professionista però dovrebbe comportarsi diversamente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è un doppio piano di analisi della partita: ci sono delle scelte tattiche secondo me discutibili, come quella di invertire i due braccetti di difesa. E poi c’è tutto il discorso arbitrale che influisce in maniera netta nel risultato. Partita condizionata dal minuto otto, con l’ammonizione di Smalling, e prima ancora quel rigore non dato per fallo di mano. E se non era rigore quello, non c’era nemmeno l’ammonizione di Smalling. A pensare male si fa peccato, ma quando c’è di mezzo la Roma e gli arbitri ci si indovina sempre. Questa oscillazione tra secondo al quinto posto ce la porteremo fino alla fine, con la possibilità del rientro della Juventus se saranno tolti quei 15 punti di penalizzazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “In questa partita c’è la Roma, c’è il Sassuolo, c’era l’arbitro e un innocente: Mourinho. Lui lo ha fatto capire subito, lo aveva detto prima che doveva far giocare questi, e questi sono quelli che abbiamo visto ieri. Al di là dell’arbitro, la cosa più grave è che Mourinho aveva già anticipato questa cosa, l’unico innocente è lui. Poi ci sono tutte le altre componenti: Kumbulla, l’arbitro… La Roma è partita da 0-2, e non si può fare. C’è chi dice che la partita è falsata dall’arbitro, io non lo so. Mi meraviglio di Rosella Sensi che fa quel post dove parla dell’arbitro e non parla della squadra: al padre gli hanno tolto due scudetti, e lui ci rimetteva fior di miliardi, gli rubavano proprio i soldi col passamontagna… Per essere onesti, al netto di quello che abbiamo visto in campo ieri, probabilmente senza arbitro potevi pareggiare. Ma il resto è ridicolo, Roma in confusione totale, ci siamo trovati 2 a 0 per loro senza capire perchè. Una difesa imbarazzante, nessuno copriva, tutti a guardarsi in faccia… Poi entra Dybala e fa capire che c’entra poco o niente qui dentro. E’ come mettere Verstappen dentro alla mia Smart…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma senza Cristante e Pellegrini non aveva equilibrio in mezzo al campo, c’erano delle praterie. E mi duole dirlo, ma il paragone tra Bove e Frattesi non regge, uno è giocatore, l’altro è ancora un prototipo di giocatore. A me Frattesi ieri è piaciuto tantissimo, me lo andrei a prendere subito, immediatamente. Non capisco le critiche social, che doveva fare ieri, siccome è romano e romanista doveva consegnarsi? Resta amarezza, anche stavolta potevi fare il salto di qualità e non ci sei riuscito. Ora mettiamoci l’anima in pace e pensiamo a Real Sociedad e Lazio, due partite da non sbagliare…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Ieri allo stadio abbiamo vissuto una partita condizionata dall’arbitro. La Roma ha giocato male, ci sono giocatori come Wijnaldum che non possono scendere in campo. Critichiamo tanto Cristante e Pellegrini, ma senza di loro la squadra fatica tantissimo. Io non parlo di buona fede, ma il condizionamento dell’arbitro ha pesato in maniera decisiva sul risultato. La Roma però è scesa in campo con un vittimismo esasperato, e una squadra che vuole competere ad alto livello non può permetterselo. La squalifica di Mou poteva cementare il gruppo ma anche caricare sul vittimismo la squadra, e ieri è prevalso questo aspetto. Ma dov’è la società? Non si può lasciare solo Mourinho a gestire questa situazione…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La partita può essere divisa in due parti, fino al 48esimo, e poi quella dopo. La partita fino all’episodio di Kumbulla l’avevi riacchiappata pur giocando male, poi è successo quello che è successo. Il problema nasce quando Fabbri non si accorge di nulla di quello che succede in area, è un errore dal punto di vista tecnico. Si tratta di malafede, di prevenzione o di incapacità? Non ho la voglia di prendere una strada diretta, ma ne ho viste talmente tante che non sono in grado di dire: “No, questo non è”. E’ una roba strana. Questo non toglie il fatto che la Roma dopo 18 minuti era sotto di due gol per suoi demeriti clamorosi, e che non riesce mai a fare il salto di qualità quando ne ha l’occasione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La classe arbitrale è in battaglia continua contro la Roma e Mourinho. Quando ho visto questo signor arbitro ammonire Smalling per un quasi non fallo a centrocampo, ho capito come aveva in mente di indirizzare la partita. Poi il Sassuolo ha vinto con merito, e soprattutto per i demeriti della Roma, ma la conflittualità tra gli arbitri, la Roma e Mourinho mi sembra evidente. Il passaparola nella classe arbitrale c’era ai miei tempi e c’è ancora. Non vedono l’ora di avere una rivalsa sul personaggio Mou, anche quando non è in panchina è sempre nel mirino… Abraham? Sembra fuori dal contesto, il suo mancato apporto pesa tantissimo. Ci sono calciatori tipo Matic che può fare una grande partita a settimana, se lo utilizzi di più il rendimento cala, ieri ha sprecato energie inutili…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Probabilmente esiste una questione tra gli arbitri e la Roma. Anche ieri giocatori sempre intorno all’arbitro, panchina sempre in piedi… Ma ditemi voi quale episodio clamoroso c’è stato ieri che influisce sul risultato. Sul fatto che la giri in un certo modo sono d’accordo, ma tu te la cerchi! Ieri c’è stata la panolada, e tu pensi che siano contenti gli arbitri? E tutto questo per Mourinho… La panolada, ma perchè… La Roma dopo venti minuti stava due a zero, dopo in dieci contro undici non era più una partita. Non ha giocato Mancini? Ma Kumbulla era stato considerato uno dei migliori contro la Real Sociedad. Dybala deve riposare, fa il fenomeno ma per 5 minuti, non può giocare sempre, non ce l’ha… La settimana culmina col derby, una partita fondamentale mai come questa volta. Ma ieri gli errori della Roma e di Mourinho ci sono tutti… E poi vogliamo parlare di Abraham? Pinamonti ha vinto il duello con lui. Ma contro di lui vincono tutti ormai..”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il rigore secondo me non c’era, il calcio di Berardi non era da espulsione ma avresti dovuto assegnare punizione per la Roma e l’espulsione di Kumbulla, che è indiscutibile. L’arbitro non gliel’ha fatta nemmeno vedere, al VAR c’era Pairetto che è uno dei più scarsi… La difesa quando non gioca con i soliti tre va in difficoltà, ma ieri non è colpa solo della difesa, è stata sbagliata completamente la partita, sei andato sotto di due gol senza contestazioni da fare…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Ieri con Mou in panchina ci saremmo divertiti da matti con tutte quelle decisioni arbitrali. Sono d’accordo sul fatto che quello non era rigore, è la riprova che il VAR è un umano, resta il fatto che le decisioni sono sempre soggettive, e in quanto tali opinabili…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!