I soliti limiti della panchina. Frattesi il rinforzo giusto per la mediana. Manca un attaccante che salti l’uomo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si scopre indifesa senza quei giocatori, a volte fin troppo criticati, che con i loro limiti riescono però a essere indispensabili nell’equilibrio e la solidità di una squadra con diversi difetti.

Ieri senza Mancini, Cristante e Pellegrini in campo, i giallorossi sono apparsi decisamente meno compatti e più vulnerabili. Basta infatti cambiare un paio di tasselli a questa squadra per mostrarne tutti i suoi limiti. Tanti ricambi non sono all’altezza: Kumbulla continua a faticare tantissimo, e per una partita azzeccata ce ne sono altre due fallite.

A centrocampo Bove è la prima alternativa nel caso in cui uno tra Matic e Cristante non siano a disposizione, visto che Wijnaldum viene impiegato per lo più come trequartista. Il ragazzo è promettente, ma non sembra ancora pronto a vestire i panni del titolare in una squadra che deve lottare per il vertice.

In attacco la partenza di Zaniolo ha lasciato comunque un vuoto che non è stato colmato. Solbakken, che fra l’altro può giocare solo in campionato, è un giocatore ancora tutto da scoprire. El Shaarawy e Belotti sono però dei ricambi di buon livello.

La coperta resta corta soprattutto in difesa e in mezzo al campo, e andranno fatte delle scelte importanti in estate. Oltre a un difensore centrale di spessore, serve un mediano capace di cambiare passo e che garantisca anche qualche gol in più. Il Frattesi visto ieri conferma di essere un calciatore che nella rosa della Roma ci starebbe benissimo, se non fosse che fare affari con il Sassuolo non è così consigliabile.

A questa squadra manca poi un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Un Laurienté per intenderci. Uno di quegli attaccanti che possono essere decisivi anche a partita in corso. Una figura che continua a mancare nella rosa della Roma. E col mercato bloccato dai paletti del FPF non sarà facile in estate colmare le tante lacune di una rosa decisamente migliorabile.

Giallorossi.net – G. Pinoli