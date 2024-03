“ON AIR!” – PETRUZZI: “De Rossi ci ha abituato troppo bene”, DAMASCELLI: “L’ambiente prima era drogato”, LO MONACO: “Celik miglior terzino destro, siamo al paradosso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Si cominciano a contare i punti che sta portando Svilar…se continua così vincerà il premio Yashin… Critiche di ieri alla Roma ingenerose: in un percorso di rincorsa, in cui servono tante vittorie, ci sta vincere come hai fatto ieri, non tutte possono essere facili. Avevi anche giocato in coppa… Ieri l’hai vinta soffrendo, ma facendo il 70% di possesso palla… Corsa Champions? C’è qualcuno che sta cominciando a fare i conti pure sulla Juventus, che ha fatto una vittoria nelle ultime sette partite…”

David Rossi (Rete Sport): “Il ranking Uefa? Se la Fiorentina arrivasse in semifinale di Conference sarebbe quasi sicura la quinta squadra in Champions…in quel caso salterebbe solo se il Bayern Monaco vincesse la Champions e il Leverkusen l’Europa League. In quel caso servirebbe un’italiana in finale tra Europa League e Conference… La corsa sulla Juventus? Se dovesse steccare anche la prossima contro la Lazio, dove fra l’altro non avrà Vlahovic, in quel caso sarebbe importantissimo vincere a Lecce…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Aouar non ha inciso come avremmo voluto, Baldanzi ha fatto un leggermente meglio ma anche a lui gli manca un soldo per fare una lira… Il dramma della settimana è stato doppio: il sorteggio di Europa League e il gol del Bologna nel recupero. Se loro pareggiavano con l’Empoli, eravamo a un punto, e invece così mi abbassa la percentuale quarto posto. Il Milan lo battiamo, non c’è problema, però così andranno fuori due italiane…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “A me Baldanzi ieri è piaciuto quando entra, tanta roba… Lukaku? Sta sbagliando tanti gol… Il derby di Europa League? Leggevo che con tutti gli incroci usciti tra le varie squadre, avere questo scontro tra italiane è positivo per il ranking, e alla fine portare sicuramente una squadra del nostro campionato in semifinale sarà un vantaggio. Il Bologna? Ha meno scontri diretti rispetto alla Roma, ma giocherà contro squadre con l’acqua alla gola che si giocano la vita. La rosa della Roma per me è inferiore solo a Milan e Inter…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma di ieri non è stata come quella col Cagliari o col Verona, dove sei partito a 200 all’ora. Forse fino a ora De Rossi ci ha abituato troppo bene… Il sorteggio di coppa? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca…Io Fernando Llorente quella palline non gliel’ho viste proprio girare…non ha girato niente, è andato dritto lì…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Grande partita di Pellegrini, ma anche di Mancini. Gli unici che non vanno sono Karsdorp, su cui non c’è molto da fare, e Aouar, che dove lo metti lo metti…però gli altri ci sono. Lukaku? Ha questo problema all’anca, e sono meravigliato che sia sceso in campo… De Rossi è da nove in pagella, con lui c’è stata fra l’altro la resurrezione di Pellegrini, tornato ai livelli del primo anno di Mourinho…Il caso del video a luci rosse? C’è un attacco pesante di gente che è andata via dalla Roma…ci sarebbe tanto altro da dire, ma fermiamoci qua…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il caso della dipendente licenziata? Nella gestione di questa situazione non riesco a trovare una cosa sensata…Fatico a trovare spiegazioni, su La Repubblica è stato scritto che la notizia viene tagliata dalla rassegna stampa fatta giornalmente ai vertici del club, se fosse così sarebbe abbastanza scioccante…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mancini in questo momento è il vero e forse unico titolare della difesa romanista. Perchè se ci pensi, in tutti gli altri ruoli non c’è una gerarchia vera e propria. L’unico insostituibile è Mancini, se dovesse mancare lui potrebbe essere un problema. Per gli altri, siamo arrivati al paradosso per cui Celik è il miglior terzino destro di questa squadra, un paradosso che pensavo di non dover mai ammettere. Karsdorp quando gioca sembra che ti fa il piacere, e quando non gioca mette il musetto…questo non va bene, specie perchè quando vai in campo i 5 cross li fai li tiri tutti addosso al primo difensore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma non brillante, ma l’importante è vincerle queste partite. Alla fine si sono messi a cinque dietro, e vale tutto per portare a casa i tre punti. Lukaku ha sbagliato dei gol facili, Dybala era fuori e Spinazzola prima dell’infortunio era il migliore. La squadra ieri era anche un po’ stanca. Quando prendi tre punti giocando partite come queste guardi solo quello e volti pagina. E dopo la sosta arriva un’altra partita sulla carta semplice…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La squadra gioca con più fatica rispetto a due partite fa, mancando Dybala manca un po’ di luce, ma Pellegrini da quando è andato via il portoghese è tornato a essere il capitano in tutti i sensi di questa Roma. Ci sono ancora delle deficienze in difesa, perchè il Sassuolo ieri ha creato delle difficoltà evidenti, ma contano i risultati. Il pubblico c’è, ma nessuno ne parla più. La Roma è lì ed è pronta ad approfittare delle distrazioni della Juventus. Ho molta fiducia in De Rossi, lo vedo normale in un ambiente che invece era drogato. E questo è il suo merito…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha vinto una partita che doveva vincere. Non ha giocato bene, ma le squadre forti vincono anche quando non giocano partite straordinarie. Mi colpisce sempre l’equilibrio di De Rossi e di analizzare i match con serenità: certe partite si vincono anche così. La Roma ha creato, ha anche rischiato, ma ci sta. Il percorso con De Rossi è assolutamente straordinario, ed è in pienissima corsa per il quarto posto mentre le altre si stanno staccando…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!