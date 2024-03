TOTTI: “Non mi aspettavo che De Rossi facesse così bene. Pellegrini capitano vero. Se torno alla Roma? Ora vi dico mai più…”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti è stato scelto come ambasciatore di betsson.sport (con cui collabora anche la Roma) e ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento di presentazione tenutosi nella Capitale. Ecco le parole del Capitano:

Ti aspettavi che De Rossi fosse già così bravo?

“Non mi aspettavo che facesse così bene sin da subito, ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, speravamo che potesse iniziare questo percorso così bene, sperando che continui su questi livelli. Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore”.

La qualità migliore di De Rossi?

“Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano in campo con la massima tranquillità”.

Pellegrini?

“Dopo me e De Rossi non era semplice trovare un altro capitano, ma io avevo già detto che Lorenzo fosse un capitano vero, da Roma. Sta dimostrando il suo valore, ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto, speriamo possa durare più a lungo possibile”.

Roma-Milan ai quarti di Europa League?

“Più si va avanti in una competizione e più diventa complicato, prima o poi incontri tutte le squadre più forti. I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3/4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima e aperta, mi auguro che la Roma passi il turno”.

Si può temere il dna europeo del Milan?

“Sarà un fattore in più per loro, ma non è più il Milan di una volta…”.

Che ti ha detto Mourinho a Riyadh?

“Niente, giuro. Ci siamo solamente salutati”.

Come arriverà la Roma al derby?

“Ci arriverà come sempre, è una partita diversa e difficile”.

La cessione in Arabia della Roma?

“Non mi sono informato”.

Torni alla Roma?

“Mai più (ride, ndr)”.

L’altra volta avevi detto che saresti tornato prima della conferma di De Rossi?

“Ogni volta mi fate questa domanda, quindi vi dico che non torno più”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!