“ON AIR!” – ROSSI: “Mi piacciono pochissimo le parole di Mourinho su Aouar”, PIACENTINI: “Sta stroncando i giocatori presi da Pinto?”, PRUZZO: “Non ho sensazioni positive per Cagliari”

David Rossi (Rete Sport): “Diciamo da subito che una vittoria a Cagliari non restituirà una classifica adeguata alla Roma, che resterebbe abbastanza lontana dai posti che contano. Se la Roma vincerà, farà la metà del dovere suo, ma va anche detto che nell’ultimo blocco di 7 partite avrebbe fatto 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, con Genova come unico vero passaggio a vuoto. Io continuo a sentire un Mourinho molto preoccupato sulla situazione infortunati. Devo dire che mi è piaciuto pochissimo quello che ha detto su Aouar, dopo aver stroncato Ndicka dicendo che gioca solo perchè non ce ne sono altri… Se tu prendi un giocatore sul mercato è perchè ti servono quelle caratteristiche, e da una parte mi fa sorridere maliziosamente e dall’altro preoccupare il fatto che Mourinho stronchi una parte del mercato fatto dalla società…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Celik bene ieri, sempre con le molle visto l’avversario… Domenica secondo me rigioca Aouar, quelli sono rimasti a centrocampo… i calciatori in quel ruolo sono finiti. La Roma doveva prendere un difensore centrale in estate e non l’ha fatto. Se giochi a tre sono pochi 4 centrali, ora la coperta è corta. Ma Mancini non può fare una partita da centrale con Celik come braccetto di destro? A me preoccupa molto come Mourinho parla di Aouar e Ndicka. Se volessimo fare dietrologia, dovremmo dire che sta stroncando i giocatori presi da Pinto, ma quanto può essere credibile o utile?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mourinho è il mio allenatore e spero che resti altri dieci anni, poi non è San Filippo Neri o Padre Pio, anche lui fa i suoi errori… Ieri in conferenza è stato onestissimo dicendo che in Europa la Roma gioca meglio perchè in Italia non ci sono pippe come Servette o Sheriff… Io non vedo differenza tra Kristensen e Karsdorp, anzi, io farei giocare sempre titolare Karsdorp. Bove è insostituibile, sia perchè gli altri non ce la fanno a finire un tempo, sia perchè lui ti dà fegato, cuore, coratella…tutto. E’ un intruppone, ma non molla mai…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Kristensen nelle partite che ha giocato è stato migliore del Celik che abbiamo visto ieri sera? Anche Mourinho sbaglia…ha puntato su un calciatore che da quello che abbiamo visto è poco o niente, non punta mai l’uomo… Almeno Celik e Karsdorp vanno e mettono la palla dentro…ieri Celik ha messo due palle dietro e la Roma ha fatto due gol…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Pinto va in conferenza a settembre a fare il fenomeno dicendo che Sanches era una sua ossessione, ma a me che prendi i giocatori perchè sono una tua ossessione… Celik meglio di Kristensen? Sì, ma bisogna rapportare le prestazioni anche alle squadre contro cui ti misuri: Celik col Milan è stato asfaltato… Io continuo a dire che di questo mercato non avrei preso né Azmoun né Sanches… Rugani? In questo momento sarebbe titolare fisso nella Roma, perchè Smalling manca da 40 giorni e Llorente si è rotto 5 partite fa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha fatto un primo tempo veramente brutto, il tifoso resta con le palle per terra a vedere certe cose… Ma come mai questi entrano così in campo? Lo stesso Mou lo dice: senza Dybala questi non sono buoni proprio. Pellegrini bravo, ma dopo che esulta si fa male, Aouar non si può guardare, Celik ha fatto un paio di passaggi e ha preso nove e dieci sulle pagelle, El Shaarawy arriva solo a marzo-aprile… Bravo Belotti, che ce la mette tutta con costrutto, è un generosissimo, in questa Roma ci può stare. L’importante è aver vinto, 4 a 0 giusto, non hai mai sofferto a parte il primo minuto. Il Servette è ottavo in un campionato dove ci sono 12 squadre, ci mancava pure che non vincevi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Aouar è ancora molto indietro di condizione. Si vede che ha qualità, ieri un paio di belle giocare le fa. Lui ha bisogno di fiducia, e penso che contro il Cagliari possa affrontare questa sfida da titolare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mourinho è stato piuttosto duro con Aouar e non sono così sicuro che possa giocare titolare domenica. Non escludo che possa inserire Celik in difesa e riportare Cristante in mediana, ma Mourinho ha detto di non gradire molto questa soluzione. Contro il Cagliari sarà durissima, loro si giocano la strada di casa, e prevedo una partita molto difficile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cagliari-Roma? La squadra che esce peggio da questo tour di partite è proprio la Roma, non per il risultato di ieri ma perché ogni partita lasci un paio di giocatori. Aouar è in una condizione che non ti puoi permettere, e allora anche quella di domenica diventa una partita complicata. Il Cagliari è all’ultima spiaggia. La Roma non so: davanti non ci sono problemi, sono d’accordo, ma negli altri reparti c’è un problema dietro l’altro e non ho sensazioni positive proprio per questa situazione. Pellegrini entra in campo e dopo dieci minuti si rifà male. Situazione molto complicata… Pronostico di Cagliari-Roma? Due…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per la Roma ordinaria amministrazione, il Servette è davvero poca roba. Sono bastati 10 minuti a Pellegrini per cambiare la partita, poi si è fatto male ed è uscito… La Roma ha dei problemi a centrocampo: Apouar è inguardabile, Pellegrini si è fatto male, Sanches è ancora agli arresti domiciliari e Paredes è compassato, lento…Il centrocampo della Roma senza Cristante è troppo lento. Non facciamoci influenzare dal 4 a 0 sul Servette, che è una squadra inesistente. Poi però davanti è una grande squadra. Pronostico di Cagliari-Roma? Dico due…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “Il Cagliari ha delle carenze offensive, ma Ranieri risponde con un impianto di gioco che c’è, e secondo me prima o poi si sbloccherà. La Roma deve stare attenta, è una trasferta da prendere con le molle…Pronostico? Io dico uno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha dei problemi a centrocampo, questo è fuori da ogni dubbio. Ma una squadra che si presenta con Dybala e Lukaku… Ok la partita di Cagliari non sarà semplice, Ranieri te la può incartare, ma i valori tecnici devono emergere. Se il Cagliari è ultimo e non riesce mai segnare vuol dire che non è competitiva. Sarebbe sorprendente se la Roma non vincesse, ha dei calciatori che una partita del genere la devono vincere da soli. Pronostico? Due…”

