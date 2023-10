VIDEO – Mourinho chiama D’Alessio davanti alle telecamere: “Da bambino stava fuori dai cancelli di Trigoria, e ora…”

NOTIZIE AS ROMA – Divertente siparietto durante le interviste post partita di Roma-Servette, nella pancia dell’Olimpico. Protagonisti Josè Mourinho e il giovane centrocampista Francesco D’Alessio.

Il calciatore della Primavera ha infatti esordito per la prima volta con i grandi nella partita di Europa League che i giallorossi hanno vinto agevolmente per 4 a 0 contro gli svizzeri, subentrando nella ripresa a Bove.

Durante l’intervista a Mourinho da parte dei canali social della Roma, il tecnico ha interrotto la chiacchierata per chiamare D’Alessio davanti alle telecamere e raccontare un retroscena accaduto giorni fa.

“Quando ci stavamo allenando e lui era con noi, fuori da Trigoria c’erano tanti bambini che urlavano per vedere l’allenamento. Lui mi ha detto che era successo anche lui di stare da quell’altra parte, ma che nessun allenatore li aveva mai fatti entrare. E era molto felice che li ho fatti entrare. Ora lui sta qui a giocare all’Olimpico con la Roma in Europa League, davanti a 60mila persone. Io non dico niente, parla lui. Complimenti…”.