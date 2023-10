Lotito sfida la Roma: “Sostegno totale per Expo 2030, la Lazio tutela sempre gli interessi della città”

NOTIZIE AS ROMA – La Lazio a sostegno della candidatura di Roma per l‘Expo 2030. In evidente contrapposizione con il club di Friedkin che ha scelto un sponsor di Riad, la città in concorrenza per l’Expo.

In una nota il presidente il patron dei biancocelesti Claudio Lotito ha fatto sapere che “la Lazio ha sempre manifestato la sua azione a tutela dell’aspetto valoriale dello sport e degli interessi della città di Roma.

E metterà in atto ogni iniziativa per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici economici e sociali”.

Una mossa che sa tanto di contrapposizione alla scelta dei Friedkin, che con il marchio “Ryiad Season” da ieri sulle maglie della squadra hanno fatto storcere il naso a Comune e Regione.

Fonte: Gazzetta dello Sport