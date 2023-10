Mourinho non può sorridere: a Cagliari sarà di nuovo una Roma in emergenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sosta arriva nuovamente come una benedizione in casa Roma, alle prese con un’emergenza senza fine sia in difesa che in mezzo al campo.

La vittoria contro il Servette ha lasciato la solita dose di scorie che si andranno a ripercuotere sulla trasferta di Cagliari: dopo aver perso Smalling, Lllorente e Renato Sanches, ora Mourinho dovrà fare di nuovo a meno di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano, subentrato a inizio ripresa, è riuscito a giocare appena dieci minuti, poi il solito guaio muscolare al flessore lo ha rimandato fuori dal campo. Un bel problema per Mou, ma anche per la Roma che perde un altro pezzo importante della squadra proprio quando il centrocampista sembrava essere tornato a buoni livelli.

Praticamente certa l’assenza di Pellegrini contro il Cagliari, l’obiettivo è rimetterlo in piedi durante la pausa per le nazionali. Ma domenica Mourinho sarà costretto a fare i conti con l’emergenza: Cristante dovrà infatti giocare in difesa viste le assenze di Smalling e Llorente, e la coperta si farà molto corta anche a centrocampo.

Paredes e Bove dovranno fare gli straordinari, con Aouar destinato a giocare ancora nonostante le prove opache di queste ultime apparizioni. Gli unici cambi in panchina saranno i baby Pagano e Pisilli. Le poche certezze arrivano dall’attacco: contro i sardi Mou potrà contare su Dybala e Lukaku, ma anche su un Belotti carico a pallettoni e su Azmoun, che vista l’indisponibilità in coppa chiede più spazio in campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo