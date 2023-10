Una Roma formato Europa

AS ROMA NEWS – Serata finalmente tranquilla per la Roma, che serve il poker al Servette e mantiene la testa del girone in compagnia di uno scatenato Slavia Praga. E pensare che i primi minuti avevano lasciato presagire un’altra partita difficile per i giallorossi.

Completamente sbagliato l’approccio al match, con la squadra di Mourinho che al fischio d’inizio si limitava a corricchiare per il campo, giocando sotto ritmo e senza convinzione. Diametralmente opposto l’atteggiamento degli svizzeri che partono a mille all’ora, e il risultato sono due palle gol, la prima piuttosto clamorosa, che avrebbero potuto cambiare l’inerzia del match.

Fortunatamente ci pensa il solito Lukaku a stappare ancora una volta il match: il belga trasforma la prima palla giocabile in area avversaria in un gol, compito ormai divenuto abituale per lui. La squadra si scrolla di dosso i timori e comincia a giocare. Gli svizzeri invece escono pian piano di scena, palesando tutti i limiti di una formazione assai modesta.

Il cambio di passo arriva però solo nella ripresa: Mourinho toglie Aouar, apparso ancora troppo flemmatico, per inserire Pellegrini e la musica cambia immediatamente. Il capitano inventa subito l’assist (di testa) per il raddoppio di Belotti e poi con uno splendido destro volante spegne le velleità degli ospiti. Ma la sua serata di gala si chiude qui: il solito problema muscolare lo ferma sul più bello, e il sette è costretto a chiedere il cambio.

La partita è ormai indirizzata, e c’è tempo anche per la doppietta del gallo, a segno anche di testa, a coronamento di una prestazione decisamente positiva e non solo per i gol segnati. Mou si permette dunque il lusso di lasciare Dybala in panchina, di far rifiatare anche Lukaku e di far esordire il giovane D’Alessio.

Il 4 a 0 segna una prima svolta nel girone, già in mano a Roma e Slavia Praga. La lotta per il primo posto sarà un discorso tra queste due squadre. I cechi, dopo aver vinto in casa del Servette, hanno rifilato addirittura sei gol allo Sheriff e ora puntano a contendere ai giallorossi la prima piazza nel raggruppamento, che vale il passaggio agli ottavi senza il fastidio dei playoff.

Ci sarà tempo per pensarci. Perchè ora la Roma deve tornare subito nella modalità campionato, che appare meno congeniale alla squadra di Mou. La trasferta di Cagliari deve segnare il punto di svolta della stagione giallorossa per affrontare la pausa di ottobre con altre prospettive. Per raggiungere l’obiettivo minimo servirà l’intensità e la qualità della Roma vista ieri nel secondo tempo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini