“ON AIR!” – AGRESTI: “Quale Mourinho, ieri la vincono Dybala e Lukaku”, PRUZZO: “Ma i cambi chi li fa?”, PIACENTINI: “Champions? Se il Milan continua con un rigore a partita non c’è storia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quinta vittoria in sette partite, non è un brutto ruolino di marcia. Bove, Azmoun ed El Shaarawy ieri ti hanno cambiato la partita. Potevi fare di più anche prima, è vero che ti mancavano i giocatori, ma contro Salernitana e Verona ti potevano bastare anche quelli che avevi. Non è Mourinho l’allenatore che senza giocatori ti tira fuori quel qualcosa in più. Però quando ha i giocatori la differenza si vede. A lui se gli metti in mano una squadra da 80 punti, ti fa 80 punti. Se gli dai una squadra da 60 punti, ti fa 60 punti. Che è un merito, perchè non tutti gli allenatori sono in grado di farlo, guardate Garcia col Napoli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sento tanti dire “Grande Roma“, “Partita dominata”…a me è sembrata la solita Roma, sterile, con tanto giro palla dietro, che ha rischiato di non vincerla. Poi l’hai vinta perchè, come ha detto Mou, ieri avevi una panchina che poteva cambiarti la partita. Ieri non sono entrati Belotti e Aouar, due titolari che sono diventati il sesto e il settimo cambio. Con 11 giocatori più sette, Mou ste partite le vince e il dovere suo lo fa. La Roma si è rimessa in una posizione dignitosa, il quinto posto è interessante, e hai preso punti a tutte, tranne Milan e Napoli. Certo che se il Milan continua così, con un rigore a partita a favore e due contro non dati, non c’è partita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io ho criticato Mourinho per le parole che ha utilizzato quando va a denigrare i giocatori, perchè pure se giocano le riserve, tu le devi esaltare. E lui invece fa sempre la lagna, e attacca la società. Però Mourinho ha ragione che quando ce li ha tutti, le cose cambiano. Quando scendono in campo Lukaku, Dybala, Azmoun…beh la differenza la fanno i grandi calciatori, e quando hai quelli buoni in campo poi esce fuori pure il gioco. Con i 16 giocatori a disposizione ieri diventa una cosa seria, se ha questi uomini qua io non ho paura…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lukaku è uno che ti fa da direttore d’orchestra in campo. Lui decide quando vuole il pallone, e quando no, indica a chi dare il pallone e in quel modo riesce a trovarsi la soluzione per andare all’uno contro uno, e da lì nasce l’occasione…Azmoun ieri è stato bravissimo, in un nano secondo ha capito che doveva servire subito Lukaku dopo averlo visto solo… Corsa Champions? Penso che il Milan possa perdere qualcosa per via del doppio impegno, il Napoli con Mazzarri invece è tornato a fare le cose semplici…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vittoria strameritata, anche se non è possibile vedere quell’inizio di secondo tempo… Ci stanno anche gli avversari, certo, ma c’è anche modo di rincorrere gli avversari. Fortunatamente la Roma poi vince, sale al quinto posto ed è a tre punti dalla Champions. Spero che queste vittorie diano fiducia, perchè Mou sabato in conferenza ha detto cose importanti che solo lui può dire alla squadra. Con altri allenatori, dopo 3 secondi i giocatori chiamavano il presidente e gli chiedevano di cacciarlo… Rui Patricio? Mi sta simpatico, però non esce mai. El Shaarawy? Ogni volta che entra negli ultimi 20 minuti, segna…Per me Bove è stato migliore in campo insieme a Dybala. Io spero che Dybala e Lukaku possano rimanere anche l’anno prossimo, a prescindere da quale sarà l’allenatore… Le cose che non vanno? Paredes…recupera palloni, il problema è che poi li riperde, gliela levano sempre…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per una squadra che gioca il peggior calcio d’Europa, avere il terzo attacco del campionato non mi sembra poco. Pensate se il calcio raccapricciante di Mourinho diventasse appena dignitoso…Il fatto di segnare spesso alla fine delle partite da una parte significa che spesso te le complichi, ma anche che questa squadra ha carattere…Karsdorp? Io gli voglio bene, ma perchè la passa sempre indietro? Ieri ha fatto un retropassaggio al volo che ha lanciato la ripartenza dell’Udinese, una genialata…Pellegrini? Non mi è dispiaciuto ieri, è stato nel vivo del gioco, poi ovviamente dopo due mesi di inattività non poteva essere al top della condizione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Alla fine ci pensano Lukaku, Dybala, ma anche Bove… Secondo me Paredes è andato… La Roma a un certo punto la partita se l’era complicata, pensavo che la potesse addirittura perdere. Poi Mou fa quello che fa spesso, cioè cambia tutto per cambiare la partita, e c’è riuscito. Quando hai quei giocatori lì, e hai il coraggio di volerla vincere…non c’è più calcio, lui butta dentro tutti all’arrembaggio e i campioni gli risolvono la partita. E con merito…Io sono uno di quelli che critica Mourinho, però ieri gli do dei meriti. Lui stravolge tutto, fa il contrario di quelli che fanno tiki taka anche quando perdono, lui comunque ci prova. Se non smuovi le acque, non vai da nessuna parte. Il fatto che la Roma sia la squadra che ha fatto più gol negli ultimi minuti non è un caso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita ieri l’hanno vinta Dybala e Lukaku, poi possiamo divertirci a parlare delle mosse dell’allenatore. Nel momento di difficoltà hanno trovato la giocata decisiva. Se l’avesse vinta un altro allenatore, avremmo detto che l’hanno vinta i giocatori. Se ora vogliamo farla vincere a Mourinho mi sembra curioso… La Roma era in difficoltà, ma poi hai i calciatori, e se hai Dybala e Lukaku hai più possibilità di vincere se hai quelli dell’Udinese… La Roma non ha giocato bene, ma doveva vincere, e l’ha vinta. Se riuscissimo a portare cinque squadre in Champions, la Roma sarebbe in piena lotta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se non segnano è colpa di Mourinho, se segnano, con azioni molto belle, è merito dei calciatori…ma si potrà trovare una via di mezzo? Ma i cambi chi li fa? Non è che i cambi si fanno da soli, c’è un allenatore che gestisce i cambi. Se la Roma ha segnato 10 gol negli ultimi 10 minuti, ma vorrà dire qualcosa? Per me fra l’altro ha giocato una buona partita…25 reti ha fatto la Roma…ed è tutto merito dei giocatori, perchè Mourinho secondo voi sta lì a guardare la partita…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La vittoria della Roma? Va tutto relativizzato all’avversario. La Roma non poteva non vincerla, l’Udinese mi sembrava rassegnata, non è così scarsa come sembra. La giocata tra Lukaku e Dybala è da manicomio, applausi e basta anche per quel controllo in corsa dell’argentino…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quando non hai gioco ma hai un genio e un grande attaccante, le partite le sblocchi al di là degli schemi. Nulla di nuovo nell’identikit della Roma. L’Udinese fa molta fatica a ritrovare quello spirito aggressivo e potente che aveva, non ha Deulofeu, che il loro Dybala. Samardzic ieri è stato assente totalmente…”

Redazione Giallorossi.net