I cambi decisivi, l’abbraccio col raccattapalle e l’ovazione dell’Olimpico. E’ la vittoria di Mou: “Grazie per il vostro amore”

AS ROMA NEWS – E’ un messaggio indirizzato verso Dan e Ryan Friedkin quello recapitato ieri sera dallo Stadio Olimpico, in festa dopo l’ennesima vittoria ottenuta nel finale dai giallorossi. Il coro che si alza dalla Sud, poi cantato da quasi tutto lo stadio, è un segnale forte e chiaro di vicinanza del popolo romanista al suo condottiero.

“Josè Mourinho, lalalalalà”, è il canto che riecheggia nell’Olimpico, a cui lo Special One risponde più volte con un cenno della mano. Avviene poco dopo la rete di Dybala, e poco prima di quella di El Shaarawy. Il destro a giro del Faraone farà impazzire di felicità l’allenatore, perchè chiude di fatto la partita.

Mou salta in aria, poi corre braccia al cielo verso la tribuna, incontrando davanti a lui un raccattapalle che esattamente come lui esultava per il gol partita. E’ l’incontro di due romanisti, e l’abbraccio è il finale più naturale. “Quel bambino è il primo che ho visto davanti a me, per fortuna che era lui e non un poliziotto o una donna…”, confesserà scherzando l’allenatore a fine partita.

Ma la vittoria di ieri è anche la vittoria di Josè Mourinho. Perfetta la lettura del match, indovinati i cambi, anche ieri decisivi nelle azioni che porteranno al 3 a 1 finale. L’Olimpico se ne accorge, e anche per questo gli riserva l’ovazione. Il tecnico decide di ringraziarli con un messaggio sui social: “Ringrazio i tifosi per aver cantato il mio nome. Di solito non voglio prendere la scena perché credo che i meriti debbano andare a chi combatte sul campo, ma ho apprezzato la vostra dimostrazione d’amore”.

Giallorossi.net – G. Pinoli