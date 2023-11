Roma happy ending

AS ROMA NEWS – E’ servito un altro finale dei soliti alla Roma per stendere l’Udinese, far esultare i 61mila dell’Olimpico e mettere un altro tassello importante nella rincorsa alle zone alte della classifica, ormai a un passo.

Il 3 a 1 di ieri sera permette alla Roma di raggiungere il quinto posto in solitaria e scavalcare in un sol colpo Atalanta e Fiorentina, oltre a staccare la Lazio di Sarri, sempre più in crisi. La vittoria di ieri è meritata, e ha mostrato a tratti anche una squadra più sciolta in campo, meno prevedibile nello sviluppo della manovra, e finalmente tornata a essere temibile sui calci piazzati.

Ed è infatti dal vecchio marchio di fabbrica che nasce il gol del vantaggio: piazzato di Dybala al bacio per Mancini che sul secondo palo si inserisce bene e di testa batte Silvestri. La Roma, galvanizzata dal vantaggio, gioca con maggior qualità e continua ad attaccare, ma costruisce poco per quanto potrebbe e non chiude i conti. L’Udinese, dal canto suo, non sembra essere pervenuta in campo.

Nella ripresa i friulani si svegliano, mentre la Roma rientra in campo troppo morbida e alla prima occasione Thauvin colpisce, complice una dormita di Spinazzola, timido nella diagonale difensiva. Mourinho capisce che è ora di cambiare, e rivoluziona la squadra. Una mossa che si rivelerà decisiva nel 3 a 1 finale. El Shaarawy e Azmoun danno più vitalità all’attacco, Bove più sostanza alla mediana.

Non è un caso se l’azione del nuovo vantaggio giallorosso è orchestrata proprio dai nuovi entrati: Bove verticalizza (finalmente!) per Azmoun, Sardar gioca di sponda per Lukaku che smarca Dybala, l’argentino controlla un pallone non semplice e poi non dà scampo a Silvestri. Nel finale poi è il Faraone a chiudere il match, servito bene da Bove per il suo classico destro a giro sul secondo palo che spegne le velleità bianconere.

La vittoria è netta e meritata. Il quinto posto in classifica ci regala una Roma apparsa più brillante rispetto alle ultime apparizioni, più convinta delle proprie forze e con maggiore qualità dalla metà campo in su. E anche la panchina comincia a diventare preziosa a partita in corso.

Il pubblico dell’Olimpico apprezza, e nel finale urla il suo sostegno a Josè Mourinho, che risponde con gesti chiari della mano. Altro messaggio inviato ai Friedkin. Ora la coppa, con la trasferta in Svizzera, poi domenica prossima la difficile trasferta di Sassuolo contro lo scatenato Berardi. Non ci sarà più un attimo di tregua. Vietato fermarsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini