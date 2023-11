EL SHAARAWY: “Soddisfazione personale immensa. Vittoria importante per avvicinarsi alla Champions”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo Dybala, anche Stephan El Shaarawy parla dopo la vittoria contro l’Udinese per 3 a 1.

Queste le parole del Faraone, a segno nel finale, ai canali del club giallorosso: “A livello personale soddisfazione immensa, perché comunque ritrovare la nazionale è stato importante e ritrovare il gol mi aiuta a essere anche più fiducioso e convinto”.

“Oggi è stato anche questo un gol importante per chiudere la partita, quindi personalmente sono molto contento del periodo. Era importante vincere anche per avvicinarci ai piani alti della classifica e alla zona Champions, una vittoria importante”.

In un momento chiave del campionato, una Roma che si piazza lì a rimorchio della zona Champions. Questo vi aiuta anche psicologicamente.

“Sì, assolutamente. Rimanere attaccati a quella zona è sicuramente importante e questi tre punti sono pesanti anche da quel punto di vista. Siamo contenti, non abbiamo sbagliato la partita, potevamo chiuderla dopo l’1-0 ma abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. La forza di fare gol e poi chiuderla dopo, siamo soddisfatti”.

Giovedì Mourinho ha detto che bisogna chiudere il discorso qualificazione intanto, poi c’è subito il Sassuolo. Bisognerà essere molto concentrati.

“Saranno partite difficili, lo sappiamo, come lo sono tutte. Soprattutto quella di giovedì in chiave qualificazione, dove non dovremmo solo vincere ma cercare di fare più gol possibili per arrivare primi nel girone per poi risparmiarci due partite a febbraio che per noi sarebbero importanti”.