“ON AIR!” – CIARDI: “In panchina le abbiamo provate tutte, io mi tengo Mourinho”, CORSI: “Lukaku non c’entra niente con la Roma”, ROSSI: “Sbagliato tarare i giudizi sulla classifica attuale”, PRUZZO: “Intravedo la luce”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma fino a questo momento ha provato tutte le tipologie di allenatori. Ora che finalmente ha alzato l’asticella con Mourinho, io mi tengo stretto lui. Poi in campionato evidentemente sbaglia anche Mou, e chi dice che è solo colpa dei giocatori vuole evidentemente ingraziarsi l’allenatore. Io voglio Mourinho perchè la Roma le ha provate tutte, e ora che finalmente hai un allenatore di livello superiore tendo a pensare che con il massimo prima o poi al massimo ci arrivi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri perdi due punti per un’ingenuità su quel calcio di punizione. Ma il pareggio in casa del Torino ci sta, quello che stai pagando sono i punti persi contro Salernitana e Verona, un punto in quelle due partite è davvero troppo poco. I soli due cambi? Penso che abbia gestito per il tipo di partita, che era molto dura: rischiare Pellegrini e Apuar con quel campo non mi sembrava saggio. Bove però sembrava perfetto per quel tipo di partita, e forse Belotti poteva entrare prima. Ma la partita era tosta e Mou ha valutato fosse meglio restare così. Io forse avrei conservato il 3-5-2 fin dall’inizio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La situazione che mi lascia più dubbi è quella di Aouar, secondo Mourinho ieri l’algerino non poteva giocare, eppure era partito titolare contro lo Sheriff. Mi sembra una situazione anomala: con l’Empoli tutti lo davano titolare e lui non va nemmeno in panchina, con lo Sheriff gioca un’ora anche se non a grandi livelli e tre giorni dopo non può giocare…ma come sta questo?…”

David Rossi (Rete Sport): “Diamo il giusto peso a quello che non è stato fatto nelle prime tre partite, ma diamo anche il giusto peso a quello che stiamo facendo adesso. Perchè se tu cadi per terra durante una corsa, in quel momento sei sesto, ma dopo ti rialzi e ricominci a scalare posizioni. Non è che dici che è mer*a fino a quando non arriva primo e poi diventa un fenomeno, non può essere… Non puoi tarare i giudizi sulla classifica attuale, perchè allora il Lecce è meglio della Juve… Calma e gesso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è rammarico per come è maturato l’1 a 1. Detto che c’era un rigore su Belotti, che nessuno ha evidenziato, perchè Schuurs lo trattiene, alla fine i punti si contano anche in base agli episodi. La Roma ha fatto la partita che doveva fare: palla su Lukaku, che fa un gran gol. Ma che vi aspettavate, che la Roma andava a Torino a fare calcio champagne e vinceva 4 a 0 su un campo tra ingiocabile? Per me la Roma può ancora lottare per lo scudetto, quindi figuratevi…ma è ovvio che 5 punti in 5 partite sono pochi. La partita tu l’avevi vinta, poi se prendi gol su calcio piazzato vuol dire che ti sei fatto gol da solo. Delle prime 5 partite non è quella di ieri la partita che mi ha fatto arrabbiare…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Tutti al 75esimo hanno pensato che andavano fatti due cambi. Poi magari il gol lo prendevi lo stesso da calcio piazzato, ma toglimi sto dubbio… La Roma qualcosa si poteva inventare. Siamo destinati a soffrire per poter gioire? Va bene…ma è un po’ delittuoso, visto che davanti hai Dybala e Lukaku. Dopo tre anni di lavoro, essere alla quinta giornata e non avere ancora capito l’identità della Roma, se vuole giocare 3-4-2-1, se 3-5-2, se vuole fare un calcio di possesso, se vuole affidarsi al lancio lungo, è un po’ sconfortante…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “L’1 a 1 di ieri non è colpa di Paredes, Kristensen, o Rui Patricio. E’ colpa del fatto che la Roma non riesca più a difendere il vantaggio, cosa che le riusciva quasi sempre l’anno scorso perchè ora non hai Ibanez che è andato via e Smalling è infortunato. Mou è il mio allenatore, ma quando gioca la Roma non mi diverto. Perchè non schiera Bove? Perchè non mette Karsdorp? A mio avviso, alla fine tu hai preso gol perchè Kristensen ti fa quel falletto. Io a Mou gli do ancora un mese, è tutto recuperabile, però Bove a me non aveva mai deluso: ma perchè non lo usa?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Dopo l’1 a 0 la Roma ha fatto una partita a viso aperto, e invece non aveva senso, perchè dovevi difendersi. Bove giocherà poco, per Mourinho è solo il sesto… Recuperare si può, c’è tutto il tempo. Però ragazzi quando è uscito il calendario, nelle prime dieci partite avevi solo il Milan delle big: chi è che pensava di trovarsi a cinque punti a questo punto del campionato? Oggi non si può essere contenti di Mourinho, bisogna essere sinceri…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La classifica è vergognosa, questo si può dire. E’ molto preoccupante. La Roma è scarsa nei difensori, Ndicka è inguardabile, Kristensen sbaglia agganci facili, gli mancano proprio i fondamentali. Delude anche un po’ Paredes, anche se Mou ne parla bene. El Shaarawy esce dal letargo a marzo-aprile. Sono troppi i giocatori che mancano all’appello. Ieri male sei giocatori, che sono tanti. Lukaku non c’entra niente con la Roma: nella carriera ha fatto più di 350 gol. Se la Roma lo vorrà trattenere dovrebbe sborsare 40 milioni, ma se questa è la Roma lui non ci resta. Se non arrivi almeno quarto, lui non rimane… E da quello che vedo ieri non ci arrivi quarto. La Roma ad arrivare in Champions con questa squadra non ce la potrà mai fare… Bove? Così gli fate fare la fine di Zalewski…lui è un buon giocatore, ma è da squadra più piccola della Roma…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io sono convinto che la Roma arriverà quarta. Il Toro ha fatto una partita fisica, ma la Roma poteva fare decisamente meglio. Io non avrei mai messo Zalewski al posto di El Shaarawy, io avrei messo Bove. Poi Kristensen si vedeva che era in difficoltà, e io avrei messo Karsdorp. Dybala era in affanno, e avrei inserito prma Belotti prima. Ma questa è una mia visione, poi magari li mettevi e perdevi 3 a 1…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zalewski comincia a essere un problema proprio come approccio, i compagni si sono innervositi in campo perchè non copriva e perchè in attacco ha inciso zero. Se hai questo approccio remissivo o presuntuoso, allora vuol dire che c’è qualcosa che non va. E’ entrato molto male in campo. Non sa difendere? E’ vero, ma non sa nemmeno attaccare. Non è incisivo nemmeno quando attacca. Due anni fa ci stava più di testa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma non in crisi? Se pensiamo alle prime tre giornate, la crisi è totale. Se invece penso alle ultime tre, dove hai fatto 7 punti, si intravede la luce. Ora hai un grande centravanti, e qualche giocatore che sta crescendo. Paredes non ha fatto la partita della vita, ma ha dato segnali che sta migliorando e allora penso positivo. Il Toro è una squadra difficile da affrontare e la Roma ha retto. Il pari alla fine è giusto. Intravedo più aspetti positivi in questa partita…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Tra la Roma e la Lazio è giusto fare una distinzione: la vera Roma è quella delle ultime partite, quella di Lukaku e Dybala. Il belga può far fare il salto di qualità a qualsiasi squadra. Il Toro ha giocato una grande partita, il pareggio secondo me è sacrosanto, non ha assolutamente rubato nulla alla Roma. La classifica che vedremo a Natale non sarà questa, né per la Roma né per la Lazio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma in questo momento sta meglio della Lazio: non ha gioco, ma con Lukaku ha trovato la risoluzione dei problemi. La Lazio invece punta tutto sul gioco, e se non ha gioco non ha una grande squadra e quindi non può fare la differenza. La Roma da questo punto di vista ha più chance. Nessuno però si immaginava che dopo 5 partite le romane avessero 10 punti di distacco dalla vetta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Gran bella partita quella tra Torino e Roma, giocata alla pari. Nel primo tempo meglio il Toro, nel secondo sono venuti fuori i giallorossi. Il gioco della Roma è smascherato: gioca tutto su Lukaku e poi ci pensa lui. In una squadra in difficoltà perenne di gioco, un calciatore come Lukaku nasconde molte lacune, che però rimangono…”

