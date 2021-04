“ON AIR!” – CORSI: “Roma in disgrazia, Fonseca va cacciato a furor di popolo”, ROSSI: “Un pari con l’Atalanta non è un brutto risultato”, PRUZZO: “Questo Villar può giocare in Primavera”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ieri voleva dare il meglio per superare l’avversario. Non c’è nessuna vergogna a dire che per un’ora l’Atalanta è stata superiore, e che se Muriel non si divora quel gol probabilmente la partita si sarebbe chiusa. La Roma è stata brava a non sbracare. Poi dopo i cambi e l’espulsione di Gosens, ci siamo ripresi il pareggio e abbiamo sfiorato anche la vittoria. Ormai possiamo virtualmente salutare il quarto posto. Pareggiare contro l’Atalanta però non mi sembra un risultato negativo….”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Partiamo da un presupposto: se la partita di Manchester fosse come quella di ieri, e terminasse con lo stesso risultato, penso che saremmo tutti contenti. La partita è stata come me l’aspettavo. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, che veniva da una striscia di risultati strepitosa, in condizione straripante e ad organico pieno. Sarei stato curioso di vedere l’Atalanta senza quei giocatori di pari livello a cui Fonseca non può attingere. Io accetto tutti i giudizi, ma vorrei uniformità. La Roma a Torino spreca una serie di contropiedi e di palle gol. Se non segni non è fortuna dell’avversario, ma demerito tuo. Pau Lopez fa parate importanti, ma non miracoli. Qua quando si ottiene il risultato si critica il gioco, e quando fai gioco si critica il mancato risultato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa Roma non si può più vedere. L’allenatore dice che l’Atalanta ha avuto le sue occasioni in contropiede. Parla di orgoglio, di ste cazzate….ma noi dovremmo essere la Roma. Io ci rimango male. Fonseca parla di squadra con personalità, e se c’è una cosa che la Roma non ha mostrato ieri è stata la personalità. Loro per 65 minuti ti hanno distrutto, e tu dovevi cominciare a giocare prima, non quando loro restano in dieci. Ma come si fa a parlare di buon pareggio, ma che stiamo scherzando. Non ci cambia niente…”Un pari d’orgoglio”, ma vi rendete conto. Robe del genere si potevano leggere se la Spal pareggiava con la Juve, non la Roma contro l’Atalanta in dieci…Siamo finiti, e questa disgrazia la dobbiamo tutta a Pallotta, Baldissoni, e ora a Fonseca. E se gli altri due sono stati cacciati a furor di popolo, ora tocca al portoghese…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io le partite della Roma ormai le valuto in base alla partita di giovedì. E mi tengo anche i piccolissimi progressi di Mkhitaryan e Veretout, e hanno ancora 7 giorni, possono ancora crescere e avvicinarsi alla forma migliore. Per me Fonseca a Cristante non rinuncia, e anche se recuperasse Smalling il titolare sarebbe ancora Cristante. Poi è chiaro che non è Desailly, ma è un giocatore che dimostra di essere prezioso. La Roma deve tenere in piedi questa stagione, è tutto finalizzato a Manchester-Roma. Quando giocheranno Cagliari-Roma staremo tutti con l’orologio a chiederci: “Ma quando finisce?“. E’ brutto dirlo, ma a sette partite dalla fine del campionato non mi pare che la Roma abbia chissà quali ambizioni. La realtà è che giovedì prossimo c’è quel popò di partita. E allora mi prendo la prestazione di Dzeko di ieri, perché Dzeko ieri mi ha dato la sensazione di essere il calciatore che si sente soddisfatto di riavvicinarsi alla forma migliore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non è oggi il momento per tirare una linea e dare dei giudizi, ma sentirmi dire da un allenatore che non si può giocare con due attaccanti perchè non c’è tempo per provarlo in allenamento, ma che vuol dire. Ma tu in due anni che hai fatto? Con tutti i giorni liberi che gli hai dato, forse se li facevi allenare c’avevi pure il tempo per provarlo… Alla fine del progetto tecnico tu dovresti raccogliere quello che hai seminato in due anni, e tu mi dici che non hai avuto il tempo di provare le due punte? Sinceramente io mi aspetto altro. E la differenza che c’ è tra Roma e Atalanta ti fa capire come da una parte si sia lavorato. C’era una squadra che aveva un’idea di gioco, superiore da ogni punto di vista, atletico e tattico. E per valutare il lavoro di un allenatore, quello devi vedere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E’ un punto che non serve a niente. La Roma questa è, una squadra da quinto-sesto posto, sta facendo peggio, e ora è settima. L’Atalanta è nettamente superiore, lo dice la classifica, e non è che mi aspettassi chissà cosa. Mi aspettavo una tenuta, perchè la Roma contro avversari del genere sbracava. E la Roma ha tenuto, anche se loro si sono mangiati un sacco di gol. Ora sarà importante giocare bene col Cagliari, e arrivare alla sfida contro il Manchester con la giusta concentrazione. Secondo me non abbiamo tante speranze, 65%-35%, secondo me si può quantificare così. Ieri non bene, ma almeno hai reagito, e consoliamoci con l’aglietto, perchè il convento questo passa al momento…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Speriamo di non vedere più Cristante da centrale difensivo. Poi lui può starci nella rosa, ma se cominciamo a dire che deve fare il titolare, non cresciamo mai…Villar me lo tengo, perchè spero possa crescere, ma tolto Veretout questo non è un centrocampo da prime quattro squadre in campionato. Pedro? Prende 3 milioni l’anno, e questo è il terzo infortunio nel 2021… Chissà che con un altro allenatore possa dare di più, però della fragilità fisica mica è colpa di Fonseca, sei te che sei muffo…e infatti l’anno scorso ha giocato 12 partite…”

Marco Juric (Rete Sport): “Sono innamorato di Cristante. Per me non deve essere il baluardo della Roma, ma può essere uno che ti fa trenta partite a centrocampo alternandolo nelle rotazioni. Il problema sono altri giocatori, tutti quelli in scadenza 2022. Come Dzeko, che a 7,5 milioni non è più sostenibile. Anche con lui andrà trovata una soluzione: lì devi transare, per forza. Pellegrini? Enorme punto di domanda. I giocatori con cui fare plusvalenza sono pochi: la Roma ha lui e Ibanez, perchè gli altri giovani li ha pagati un botto. Pinto dice che Pellegrini è il futuro, ma vediamo. Con lui faresti tutta plusvalenza, e le società di plusvalenze sono costrette a farne ancora…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La qualità del gioco e la superiorità tecnica dell’Atalanta di ieri nel primo tempo è stata imbarazzante. Sembrava un altro sport, l’Atalanta era troppo superiore. Ora spero che l’allenatore abbia tratto delle indicazioni. Calafiori non va, devi metter qualcun altro lì, perchè ieri hanno fatto quello che volevano. Se Muriel non sbaglia quel gol lì, la partita era andata via. Neanche Gasperini ci credeva. La Roma poi ha reagito e alla fine poteva anche vincere. Questo deve dare fiducia alla squadra di Fonseca in vista del Manchester che non gioca meglio dell’Atalanta. Se la Roma si mette a pari con chi gioca bene, rischia l’imbarcata. Villar prima sembrava si fosse impossessato del centrocampo, quello di adesso può giocare con la Primavera…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La partita ieri è cambiata prima dell’espulsione di Gosens, all’errore clamoroso di Muriel. L’Atalanta ha dimostrato di avere una cifra tecnica superiore alla Roma, è clamoroso il fatto che loro siano 10 punti sopra la Roma. Nel finale la squadra avrebbe potuto segnare altri gol con Dzeko e Perez. Villar? Involuzione spaventosa, si fa superare sempre e non azzecca più un dribbling. Contro il Manchester giocherà Diawara, ormai lo ha superato nettamente nelle gerarchie…Quello che resta della partita di ieri è la reazione che non s’è vista contro il Torino, e questo ti aiuta in vista della preparazione alla sfida col Manchester…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? Verso la fine del primo tempo l’avevo considerata imbarazzante, eravamo tutti sconcertati. La Roma non riusciva a evitare nulla, addirittura Maehle faceva il fenomeno. Poi dopo l’espulsione folle di Gosens la squadra ha avuto una reazione d’orgoglio. Ma la mia domanda è questa: la Roma vista ieri basta per battere il Manchester?… E’ chiaro che l’Atalanta è superiore alla Roma, ma lo è anche alla Lazio e alla Juve. Il problema della Roma è non riuscire mai a interrompere mai un’azione dell’Atalanta. Questo è il problema, perchè questa partita alla Roma interessava poco, poteva anche perderla o vincerla, poco cambiava. Villar troppo leggero. Per il Manchester sarà fondamentale recuperare Smalling e Spinazzola, il giocatore più forte che ha la Roma, e anche Kumbulla visto che ti manca Mancini per squalifica…”

