AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 11:35 – Kevin Bonifazi, difensore centrale 24enne dell’Udinese, è finito nel mirino della Roma. Il giocatore ha commentato così l’indiscrezione di mercato: “L’interesse dei giallorossi mi lusinga, so che si arriva in alto col lavoro. Ma non mi lascio distrarre”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 11:15 – Tiago Pinto vuole Dusan Vlahovic a tutti i costi: venerdì scorso nuovo incontro tra le parti. La Roma vuole il serbo, ma ci sono due ostacoli da superare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Altro problema muscolare per Calafiori, uscito durante l’intervallo di Roma-Atalanta. Da valutare l’entità del problema, Fonseca spera di recuperarlo per il Manchester. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Espulso nei minuti finali di Roma-Atalanta, Roger Ibanez sarà così costretto a saltare la sfida di domenica alle ore 18:00 contro il Cagliari. Dovrebbe invece recuperare Spinazzola per la gara contro i sardi. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – “Il calcio ha rischiato di morire per colpa di un’iniziativa criminale. Complimenti ai Friedkin, sono contento che siano loro a rappresentare la mia Roma“. Le parole di Rudi Voeller rilasciate oggi a Il Messaggero. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

