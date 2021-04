Voeller: “Complimenti ai Friedkin, felice che ci siano loro a rappresentare la mia Roma. Il calcio ha rischiato di morire per colpa di un’iniziativa criminale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rudi Voeller, dirigente del Bayer Leverkusen ed ex giocatore della Roma, è stato intervistato questa mattina dal quotidiano Il Messaggero (U. Trani) ed è tornato a parlare della Superlega concentrandosi sul “no” dei Friedkin. Queste le sue parole: “Complimenti ai Friedkin, sono proprio felice che a rappresentare la mia Roma ci siano loro. In Germania abbiamo apprezzato il loro comportamento“.

“Martedì sera ero a Monaco, con il Bayer Leverkusen per la gare contro il Bayern. Allo stadio ho letto il comunicato del club giallorosso che ha dichiarato la sua fedeltà alle istituzioni sportive, a cominciare dalla UEFA. Ho subito chiamato l’ad Guido Fienga per manifestargli la mia soddisfazione per la scelta. Li ho ringraziati.“

“Vicino a me avevo Rummenigge che ha ascoltato la telefonata. Kalle ha voluto parlare con Fienga, anche per per dire al dirigente giallorosso di girare i suoi complimento alla famiglia Friedkin. Gli abbiamo detto che sono stati bravi a non cadere nella trappola“.

Poi l’affondo sul progetto Superlega: “Il calcio ha rischiato di morire. Colpa di un’iniziativa criminale che sarebbe stata utile solo a quelle società che vogliono vedere aumentare i ricavi per fare altri debiti. Lo sanno tutti quali sono i loro obiettivi. Avrebbero continuato a spendere come hanno fatto in questi anni, creando disparità con gli altri club. Pensano sempre ai loro interessi, non a quelli del calcio“.

“Sanzioni per gli scissionisti? Non so. Adesso però bisogna tirare le somme: chi insiste con idee del genere è fuori. La regola deve essere chiara. Nelle coppe europee ci si deve andare per i risultati ottenuti. Contano i meriti prima dei soldi“.

Fonte: Il Messaggero