La Roma insiste per Vlahovic. Pinto pazzo del serbo: altro incontro con l’agente a Trigoria, le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma insiste per Dusan Vlahovic. Nuovo incontro tra le parti, avvenuto, secondo quanto rivela oggi Il Romanista (P. Torri), venerdì scorso a Trigoria. Non è la prima volta che le parti si incontrano. I rapporti sono buoni, c’è reciproca simpatia, ci sono interesse e voglia di provare, insieme, a fare qualcosa di positivo per la Roma del futuro.

Vlahovic è un giocatore che piace moltissimo a Tiago Pinto: il general manager lo considera un prospetto già affermato e destinato a diventare un crack a livello internazionale. E’ il serbo, insomma, la punta al primo posto delle preferenze giallorosse per il futuro.

Lo sa anche il procuratore, così come la Roma sa che Vlahovic è molto, ma molto lusingato dall’interesse del club giallorosso. Nonostante le offerte di Commisso, Vlahovic ha deciso di non prolungare il contratto con la Fiorentina che andrà in scadenza il trenta giugno del 2023. Di fatto si è messo sul mercato al motto chi offre di più, pronto anche, almeno così dice Kristic, ad arrivare alla scadenza naturale del contratto.

Ma la Roma dovrà superare due ostacoli. Il primo è la concorrenza: su Vlahovic ci sono anche Milan e Borussima Dortmund, pronto a rimpiazzare Haaland con il serbo. Il pressing di questi club rischia di dimezzare i tempi di una trattativa che comunque non sarebbe a prescindere facile. Vlahovic è disposto ad attendere qualche settimana, dopo sarebbe costretto a prendere in considerazione tutte le altre offerte.

E qui arriviamo al secondo ostacolo: il prezzo. La Fiorentina è arrivata a chiedere una cinquantina di milioni per il suo bomber. La Roma deve prima liberarsi degli esuberi prima di poter cominciare una trattativa vera e propria. Non sarà facile, insomma, anche se ci sono tutte le intenzioni per provare a portare il serbo dalle parti di Trigoria.

