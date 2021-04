ROMA-ATALANTA 1-1, i voti dei quotidiani: bene Lopez, Cristante e Pellegrini. Villar in caduta libera, delude Calafiori

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una Roma a due facce, che nella seconda metà della ripresa riscatta una prestazione deludente contro un’Atalanta sciupona. Brillano Pau Lopez e Cristante, bene anche Pellegrini e Dzeko.

Deludenti invece Ibanez e Calafiori, ma soprattutto Villar: lo spagnolo è reduce da una serie di partite non all’altezza e sembra in calo di condizione. Qualche insufficienza anche per Karsdorp e Veretout. Insufficiente Mkhitaryan.

Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Lopez 7; Mancini 5,5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Lopez 7; Mancini 5, Cristante 6,5, Ibanez 4,5; Karsdorp 5,5, Veretout 5,5, Villar 4,5, Calafiori 5,5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez SV, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Lopez 6; Mancini 6, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral sv. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5.

IL TEMPO (A.AUSTINI)

Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (A.ANGELONI)

Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 5,5, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

LEGGO (F.BALZANI)

Lopez 6,5; Mancini 5,5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 5; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 6, Perez 6,5, Mayoral SV. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL ROMANISTA (F.PASTORE)

Lopez 6,5; Mancini 7, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 6, Veretout 6, Villar 5,5, Calafiori 6; Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Peres 5,5, Perez sv, Mayoral sv. Allenatore: Paulo Fonseca 6.