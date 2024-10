“ON AIR!” – CASANO: “Credo sia già in cantiere il ritorno di De Rossi”, CARINA: “Juric sente puzza di bruciato”, PETRUZZI: “Non si può giocare così con le persone”, TORRI: “Assistiamo al disastro epocale di una società che non esiste”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io ieri non ho visto niente. Il calcio di Juric è fatto di intensità, marcature a tutto campo, duelli uomo su uomo…ma voi avete visto qualcosa di questo ieri? Juric parla di progressi impressionanti, ma forse ieri era al cellulare e non ha visto la partita…poverino, secondo me le sue responsabilità dobbiamo vederle a Natale…però gli sento dire cose fuori dal mondo. Vorrei sapere se c’è uno che è d’accordo sul fatto di aver visto ieri miglioramenti impressionanti… Mandare via Juric? Non scherziamo, deve restare fino alla fine della stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La gente è sconfortata, arrabbiata e delusa. E ci sta, perchè ieri la Roma ha scritto una pagina nerissima della sua storia. Quando pensi che non si possa fare peggio, loro riescono a scavare più in basso. Le parole di Juric? Me le spiego come uno che cerca di salvare il salvabile, ma come dicevano a Postiglione “che ci vuoi convincere che la m…è buona?”, perchè se dici che hai visto enormi miglioramenti, allora eri l’allenatore dell’Elfsborg e non ce ne eravamo accorti… Mi sembra evidente che si vuole privilegiare il campionato anziché la coppa, e per me è giusto. Però quelli che stavano in campo ieri potevano fare meglio di quanto fatto, avrebbero dovuta vincerla lo stesso… Io penso che tra un anno la Roma non sarà dei Friedkin. Cambiare Juric se dovesse perdere domenica? Credo proprio di no…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io ho la sensazione che sia già in cantiere il rientro di Daniele De Rossi… Ora navighiamo a vista. L’unica nota lieta all’orizzonte potrebbe essere che la Roma l’hanno già venduta o la stanno per cedere. E ci si aggrapperà alla speranza che chi arriverà sia ugualmente facoltoso ma più illuminato di quelli che ci sono attualmente. Non c’è uno stimolo di entusiasmo nel commentare le prossime partite, nello sperare in chissà cosa, non c’è la speranza di fare una stagione competitiva…Quello che detesto è la disonestà intellettuale, che per me è perdurante da 15 anni. Non si rivolgono in maniera onesta ai tifosi, che meriterebbero discorsi meno vacui…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Richiamare De Rossi? E’ stato un errore mandarlo via, però c’è in ballo un essere umano, non si può giocare con Juric così: lo prendi, e dopo 4 partite lo mandi via. Daniele bene o male otto mesi li ha fatti. Ma cacciare già Juric significherebbe giocare con le persone… Secondo me Juric deve tornare a fare il 3-5-2, io questa squadra la voglio vedere al completo, anche con Le Fee e Hummels…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Cristante e Pellegrini ieri non hanno giocato, e Pellegrini quando è entrato ha preso l’incrocio dei pali…ma che stiamo dicendo? Juric non sarà un fenomeno, ma non possiamo dargli la croce addosso dopo 4 partite. Lo paragoniamo a Gasperini, ma Gasperini è stato dieci anni a Bergamo in una società con due cosi così, che fa le cose fatte bene, e ha avuto tempo di lavorare. Poi appena è andato all’Inter com’è finita? Gasperini all’Inter che ha fatto? Juric che viene a Roma fa la fine di Gasperini all’Inter…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Penosi. Per me ci dovrebbe essere una contestazione globale. Paredes è entrato giusto per fare questi ultimi sei mesi prima di andarsene via, Dybala si risparmiava per l’Argentina, gli altri tutti svogliati. Abdulhamid, povero figlio, ce l’ha messa tutta ma non possiamo accollarla a lui. Baldanzi corre ma non combina nulla, Shomurodov faceva la riserva nel Cagliari, a El Shaarawy continuate a fargli gli applausi… Hermoso? Abbiamo capito tutti perchè non lo voleva prendere nessuno: ha smesso… Juric? O tutti erano d’accordo a uscire il prima possibile da questa coppa e fare come la Lazio, oppure la squadra non si trova con Juric e rivuole De Rossi. E allora deve andare subito via. Perchè la partita di ieri è scandalosa, ti fa capire che alla squadra non gliene frega un caz*o…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il Monza domenica farà la partita della vita. Lo dico senza scaramanzie: è l’unica squadra della Serie A a non aver vinto una partita e questo mi spaventa molto. Ma la Roma deve tirare fuori carattere e personalità, è molto più forte del Monza e deve farlo vedere in campo. Mi aspetto una grande reazione di qualità e carattere da certi giocatori, a partire da Dybala, Pellegrini, Dovbyk, Cristante, Konè, tutti quelli che dovranno trascinarci verso tre punti fondamentali…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Ieri è andata malissimo. La Roma doveva vincere, e invece ha perso. Juric ha detto l’esatto contrario, però sono frasi che doveva dire in questo momento. Con quelle parole ha fatto da scudo alla squadra, ma sono certo che non le sia piaciuta. Forse serve ancora accarezzare questi calciatori e dire che non hanno fatto una brutta partita. Sono convinto che il focus totale della stagione sia sul campionato: è il Monza il vero obiettivo. Ma la sconfitta di ieri resta un’umiliazione…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Juric soddisfatto della prestazione? Credo che fosse sincero in quello che diceva ieri nel post partita. Perchè se l’allenatore facesse l’imbonitore e non dicesse quello che pensa veramente, non avrei una buona opinione di lui…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Stiamo assistendo al disastro totale di una società che non c’è, che non esiste. La Roma è abbandonata a sé stessa, e dobbiamo aggrapparci alla professionalità, o presunta tale, dei giocatori per uscire da questa buca. Ma penso che per quest’anno sia difficile avere anche minime ambizioni. Il disastro societario a cui stiamo assistendo è qualcosa di epocale: ma i Friedkin cosa stanno facendo? Sono proprietari ad interim?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La valutazione della Roma è veramente deprimente, io una tristezza del genere era un po’ che non la provavo. Il voto è un 4 pieno, senza virgole…per come l’ho vista penso che ci sia da fare una profonda riflessione sulla realtà del momento, e su quello che può succedere da qui ai prossimi 15 giorni o anche meno…Le avvisaglie c’erano già col Venezia, e Juric ha voluto forzare la mano, io avrei messo i titolari senza fare turnazioni. Ieri in campo c’erano giocatori che non sono in grado di darti una mano…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Roma deprimente, il mio voto è 4. E’ stata offensiva per i tifosi che sono andati fino in Svezia. Certi giocatori non possono giocare a certi livelli, Abdulhamid fa un altro sport. Soulè è un altro impresentabile, così come Hermoso, che sugli angoli si perde sempre il diretto avversario. E poi ci sono le parole di Juric a fine partita: lui già sente puzza di bruciato. Se perde a Monza, vuoi vedere che richiamano De Rossi…sarebbe una cosa incredibile, ma mi aspetto anche questo… Ma tu la prima cosa che dici non può essere “ho visto miglioramenti impressionanti”.. ragazzi, ma impressionante è stata la Roma… La Roma in questo momento è un’armata Brancaleone…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma e Lazio vivono momenti completamente differenti: ieri hai perso contro un avversario nettamente inferiore, e se perdi contro l’Elfsborg in quel modo vuol dire che c’è qualcosa che non va. Juric cerca aspetti positivi che fatico molto a vedere. La Roma ha perso contro un avversario col quale non dovrebbe permettersi di perdere, è una sconfitta bruttissima, e penso che col risultato di ieri ti sei giocato la possibilità di arrivare tra le prime otto…”

Redazione Giallorossi.net

