ULTIME DA TRIGORIA – Le Fee torna in gruppo, può essere convocato per il Monza. Juric domani in conferenza stampa alle ore 13

AS ROMA NEWS – Arrivano finalmente buone notizie sul fronte Le Fee dall’infermeria giallorossa alla ripresa degli allenamenti dopo il brutto passo falso contro L’Elfsborg in Europa League.

Il centrocampista francese ha svolto oggi tutta la seduta con il gruppo e dunque ha finalmente messo da parte i problemi fisici accusati lo scorso fine agosto nel match perso contro l’Empoli.

Le Fee dunque può sperare di essere convocato da mister Juric per la partita di domenica allo U-Power Stadium, anche se difficilmente il centrocampista potrà essere impiegato dal primo minuto. Ma il suo rientro in gruppo è comunque una buona notizia.

Allenamento di scarico per chi ha giocato titolare ieri sera alla Boras Arena, per tutti gli altri normale seduta divisa tra parte atletica e parte tattica. Domani la rifinitura, quindi la partenza per Monza. Mister Juric parlerà in conferenza stampa alle ore 13.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini