“ON AIR!” – CORSI: “Derby dominato, ma la Lazio è una piccola Juve per gli aiuti arbitrali”, GALOPEIRA: “Impartita una lezione di calcio”, VALDISERRI: “Con Belotti al posto di Dzeko si vinceva facile”, ROSSI: “Inzaghi ha una fortuna imbarazzante”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL'ETERE

Piero Torri (Tele Radio Stereo): “Non posso sentire che si può non dare calcio di rigore…quello su Kluivert è un calcio di rigore, ed è pure espulsione per chiara occasione da gol. Ma vogliamo andare a rivedere tutti i calci di rigore infiniti dati alla Lazio in questa stagione? Ce ne sono almeno 4-5 come questi… Patric, che è un pippone, va in dietro e travolge Kluivert! E oltre tutto c’è un errore sul protocollo del Var, non deve andarlo a rivedere perchè non è chiaro errore…”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Per me è stata la miglior partita della stagione nella sua interezza. Il problema è che nonostante questo non si è riusciti a vincere. Il problema è che la Roma continua a segnarsi gol da sola. E fa una fatica immensa a segnare, e non so se per sfortuna, per imprecisione o per le caratteristiche dei suoi giocatori. La Roma ha una squadra più forte della Lazio, ma la classifica dice altro: da una parte gira tutto a meraviglia, e dall’altro ci sono una serie di infortuni… L’obiettivo stagionale ora sarebbe comunque raggiunto, un punto davanti a questa armata invincibile che è l’Atalanta. Questo campionato però è un’occasione persona, poteva stare in mezzo alle prime fino in fondo, e se non ci fossero stati dieci infortunati ogni volta…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Il mio primo pensiero va alla morte di Bryant e della sua figliola, spero non si siano accorti di quello che stava succedendo, non c’è niente di più terribile di sapere di stare per morire e con te anche tua figlia… Tornando al calcio, il derby è stato stra-dominato, doveva finire 3 a 0. La partita di ieri ti ha detto tante cose su come rendere più forte la Roma del futuro. La Roma non ha un centravanti performante, nonostante Dzeko abbia giocato ieri, lui non è più un centravanti da grande squadra, ma una straordinaria riserva. Ieri con Belotti la Roma vinceva facile, ma forse anche con uno meno forte…anche con Cornelius vincevi… Pau Lopez? Vorrei un portiere che quando esce fa paura agli avversari, e invece lui non fa paura a nessuno…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Pau Lopez ha fatto una partita da tre…Quello è un gol che non si può vedere nella storia del calcio… Avete visto quelli che giocano a pallavolo sulla spiaggia, quelli con la panza…quello è un colpo di disperazione a pallavolo quando cerchi di rimandare il pallone di là… Il problema della Roma è che non fa gol, non ha degli specialisti. L’unico tiro vero in porta è quello di Pellegrini… Tolto il portiere, che hai giocato senza, quella di ieri è una bellissima formazione. Hai finalmente due terzini, uno che avevi preso per giocare a sinistra e che avevi venduto. A destra il tuo miglior terzino si conferma Santon, per cui devi prendere il titolare di Santon. Il mercato? Sono acquisti che oggi non ti spostano niente, sono tutti acquisti per il futuro, ma l’allenatore avrebbe bisogno oggi…

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Seguite questo allenatore, dategli retta. Senza farlo diventare il salvatore della Roma, è quello che non delude quasi mai. Ieri la Roma ha impartito una lezione di calcio alla Lazio. Coraggiosa l’idea di Spinazzola al posto di Kolarov. Il quarto posto ti serve come il pane, e io andrei dal Milan per avere Piatek…per 18 mesi…poi magari non te lo danno, ma io ci proverei… Io non so i conti della Roma, so che il Milan aspetta qualcuno come il pane per poterglielo appioppare… La Roma questo quarto posto se lo può giocare, e io andrei a trattare per Piatek, stamattina…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Derby dominato, ma la Lazio ormai è diventata la piccola Juventus e non per i giocatori forti, ma per gli aiuti arbitrali… Rigore clamoroso non dato alla Roma, e decisioni arbitrali a senso unico. Nonostante questo la Roma avrebbe potuto vincere lo stesso, è molto molto più forte della Lazio, che è una piccola squadra… In questo campionato ridicolo, con Salah e Alisson la Roma avrebbe vinto lo scudetto…ma per fortuna Pallotta se ne sta andando… Alla fine una gran bella Roma, con Santon ritrovato. Under ha fatto ricoverare Lulic, lo ha fatto diventare pazzo. La cosa più bella della Roma è stata la coreografia con la lupa, i gemelli, e l’ASR che il simbolo della Roma…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Sento sempre dire che Dzeko non fa gol, che non è un centravanti…ma lui al prossimo gol farà 100 gol, e tutto si può dire che non faccia gol. Io sono d’accordo sul fatto che la Roma faccia pochi gol rispetto a quello che produce, ma è un discorso collettivo. Perchè quando la squadra è in palla, fa quattro gol alla Fiorentina…Non è che a Dzeko gli si possono chiedere tre gol a partita perchè Kluivert tira come mio figlio e Under, che ha fatto una partita strepitosa, non tira mai… Se Kalinic fa i gol di Caicedo, che la Roma segna poco nemmeno te ne accorgi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma deve dare un’occhiata soprattutto oggi, alla luce di questa prestazione, alla sua produzione offensiva. E non è una questione di numero dei gol che fai. La Roma spesso segna da situazioni indipendenti dal gioco che fai. E non è solo una questione di Dzkeo, ma collettiva. Ieri l’unico gol che segni è casuale, e questa è una cosa su cui ci devi riflettere…”

David Rossi (Roma Radio): “Pensiamo che Pau Lopez sia un gran portiere, ma ieri ha fatto un’ingenuità, lì non si colpisce col pugno ma si smanaccia, anche perchè col pugno non sai mai che traiettoria prenderà il pallone. Loro (la Lazio, ndr) sono stati imbarazzanti, eppure ne escono rinfrancati perchè teoricamente guadagnano un punto sulla Juve. Ora arriveranno ragazzi giovani, e dare giudizi definitivi sulla Roma sarebbe un esercizio singolare. Ma va detto che la Roma gioca bene al calcio. Se noi rigiochiamo altre dieci volte la partita di ieri, la vinciamo dieci volte. Detto questo, io mi sento confortato dalla prestazione della squadra… Non c’è stato match tra Fonseca e Inzaghi…io pensavo che non ci fossero allenatori più fortunati di Mancini, ma la fortuna di Inzaghi è imbarazzante… Non sono preoccupato, perchè la squadra vista ieri non va da nessuna parte… La Roma è una squadra che ci darà grandi soddisfazioni, sono molto contento del percorso che sta facendo la squadra…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La Lazio non può essere più forte della nostra, che resta secondo me leggermente al di sotto della Roma. Il gap è stato parzialmente ribaltato dalle straordinarie conseguenze dei continui infortuni. Se la Roma avesse avuto lo stesso pieno organico della Lazio, sarebbe stata assai vicina a Juve e Inter. Non tanto da insidiare lo scudetto, ma di sicuro il secondo posto dell’Inter, che per me non è superiore alla Roma. Fonseca è la più bella sorpresa calcistica del campionato italiano, la sua capacità di leggere alcune caratteristiche della Juve era mancata a Torino, e non è invece mancata ieri…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non c’è da essere moralisti, chi fa certi striscioni sono esseri spregevoli. Mi fa veramente vomitare. Parlare di Rocca, che ci ha rimesso un ginocchio…augurare a un ragazzo che sta soffrendo di fare la fine di uno che ci ha rimesso un’intera carriera dovendola smettere da giovanissimo…ma vi rendete conto che bestialità? E’ una cosa veramente schifosa. Così com’è schiofoso chi cantava “10-100-1000 Paparelli”…”

Franco Melli (Radio Radio): “Se la Lazio è inesistente come ieri mette a rischio il posto in Champions…se torna sui suoi livelli tutto può succedere ed è il suo anno…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma aveva molto più voglia della Lazio, era molto più tesa a fare risultato. La Lazio è arrivata un po’ adagiata. Fonseca ha fatto questa mossa di Spinazzola su Lazzari, che io dicevo già sabato. Ma sono derby, non era normale la superiorità della Lazio sulla Roma nel primo derby, e non è normale questa superiorità della Roma ieri… Alla fine la Lazio ci ha guadagnato un punto, e dire che è finita mi sembra una sciocchezza enorme… Io mi auguro invece che la Roma possa prendere slancio da questo derby…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tutti a dire che la Lazio è scoppiata, mi sembra una follia. Ma ieri è andata male. E’ difficile pensare che sia finita, dopo che giocando malissimo ha fatto comunque a il quindicesimo risultato utile. La Roma ieri ha giocato molto meglio della Lazio, chi avrebbe pronosticato Santon tra i migliori…è un giocatore modesto, chi se lo aspettava. Under è stato devastante, Lulic non è riuscito mai a fermarlo e Inzaghi doveva inventarsi qualcosa… La Roma ha perso due a zero in casa, e l’Atalanta ha vinto sette a zero col Torino: che dovremmo dire, che l’Atalanta è nove volte più forte della Roma? Ma ragazzi, ogni partita fa storia a sè…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi aspettavo una Roma così. La Lazio è stata deludente, ma è stato per merito della Roma che ha giocato a un livello che non mi aspettavo. Complimenti a Fonseca… L’errore di Strakosha rientra nella casistica, quella di Pau Lopez no…è una cosa che non si capisce…”

