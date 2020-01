Roma-Lazio 1-1, le pagelle dei quotidiani: Pau Lopez impicca il derby ai suoi. Under scatenato, super Spinazzola

ULTIME NEWS AS ROMA – L’errore di Pau Lopez costa il derby alla Roma, e oggi il portiere spagnolo viene castigato dai quotidiani con una sfilza di quattro in pagella. Per il resto però la squadra giallorossa ha convinto: a Under va alla palma di migliore in campo.

Molto bene anche i due terzini Santon e Spinazzola, che convincono tutti. Positive le prove di Dzeko e Smalling, qualche insufficienza solo per il subentrato Perotti. Di seguito tutte le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 4; Santon 7, Mancini 6,5, Smalling 7, Spinazzola 7; Cristante 6,5, Veretout 6,5; Under 7,5, Pellegrini 6,5, Kluivert 7; Dzeko 7. Subentrati: Perotti 5,5, Kolarov 6, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 4; Santon 6,5, Mancini 7, Smalling 7, Spinazzola 7; Cristante 7, Veretout 6,5; Under 7,5, Pellegrini 7, Kluivert 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Perotti SV, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (AGRESTI)

Pau Lopez 4; Santon 6,5, Mancini 6,5, Smalling 7,5, Spinazzola 7,5; Cristante 6,5, Veretout 6; Under 7,5, Pellegrini 7, Kluivert 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti SV, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 4; Santon 6,5, Mancini 7, Smalling 7,5, Spinazzola 7; Cristante 6,5, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti 6, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 4; Santon 6,5, Mancini 7, Smalling 6, Spinazzola 6,5; Cristante, 6 Veretout 6; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti SV, Kolarov 5,5, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (D’UBALDO)

Pau Lopez 4,5; Santon 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Cristante 7, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti SV, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (CARINA)

Pau Lopez 4; Santon 6,5, Mancini 6,5, Smalling 7, Spinazzola 7; Cristante 7, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 7, Kluivert 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perotti SV, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 4; Santon 7, Mancini 7,5, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Cristante 6,5, Veretout 6,5; Under 7, Pellegrini 6, Kluivert 6; Dzeko 7. Subentrati: Perotti 5,5, Kolarov SV, Pastore SV. Allenatore: Fonseca 7.