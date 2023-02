“ON AIR!” – CORSI: “Hjulmand? Facciamo prima a prendere Corvino”, ROSSI: “Temo che il PSG possa pensare a Mou”, PIACENTINI: “Sarei più spaventato se ci lasciasse per il West Ham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggevo di Hjulmand e dell’interesse della Roma, ed ero tutto contento. Pensavo che fosse l’attaccante dell’Atalanta e invece poi mi sono accorto che si parlava del centrocampista del Lecce. Hjulmand fa il titolare in una squadra che lotta per non retrocedere, noi saremmo la Roma, però c’è da dire che i giocatori forti si possono prendere anche dal Lecce, pensiamo a Vucinic. Ma allora perchè Corvino non viene alla Roma? … E’ indubitabile che tutti i giocatori presi da Pinto sono stati sbagliati, mentre Dybala, Wijnaldum e Matic sono arrivati perchè li ha chiamati Mourinho…”

David Rossi (Rete Sport): “Il PSG è in difficoltà, ho paura che possano accorgersi che gli manca il manico, visto che i grandi giocatori li ha, e che gli possa venire in mente il nome di Mourinho… Klopp alla Roma al suo posto? Lui nasce come team builder, poi cambia completamente e si avvicina di più ai risultatisti. E’ un trasformista, a me non mi ha mai ispirato tanto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Faccio il tifo per il Milan contro il Tottenham, la Champions ti toglie tante energie e spero che vadano avanti. Il PSG su Moruinho? Come fai a dirgli di no, sarebbe comprensibile. In chiave Roma mi spaventerebbe di più se Mou lasciasse Trigoria per andare al West Ham, quello mi farebbe capire che gli facciamo talmente schifo da scegliere una soluzione non ideale piuttosto che restare qui…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Hjulmand? Prenderei un giocatore che potrebbe panchinare Cristante, solo così ti migliori. Cristante con tutti i suoi errori è un giocatore difficilmente sostituibile, e capisco perchè tutti gli allenatori lo fanno giocare titolare. E’ vero che non ti fa brillare gli occhi, ma a questo livello di Roma non vedo chi possa sostituirlo. Se devo fare uno sforzo sul mercato, prenderei un giocatore che ha l’ambizione di partire titolare…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Hjulmand interessa alla Roma. I giallorossi ha un giocatore come Matic in grado di fargli da chioccia, e che è l’ideale per far crescere i giovani. Anche se negli altri club europei a 23 anni non sei più considerato un giovane…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Al momento le alternative più credibili che ha la Roma in rosa sono Wijnaldum, Solbakken e Belotti, sempre aspettando il rientro a pieno regime di Spinazzola e il reintegro di Karsdorp. Io non riesco a trovarne altri. Forse Kumbulla, o Llorente in difesa. Celik non ne ha combinate di buone ultimamente. Visto che Solbakken non sarà impiegabile in Europa, potrebbe avere più spazio contro il Verona…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Giovedì in Europa League vedremo la solita Roma, ma io spero che avrà un atteggiamento da squadra che ha voglia di andare avanti. E spero che si riesca a giocare più nella metà campo avversaria. C’è la possibilità di passare il turno, anche se capisco che la coperta è corta e quindi vanno fatte delle scelte perché domenica contro il Verona sarà un’altra battaglia. Ci vuole un equilibrio di scelte per andare avanti nelle due competizioni…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!