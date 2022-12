“ON AIR!” – FERRETTI: “I romanisti al Mondiale? Spero che dopo non vogliano pure le vacanze”, ROSSI: “La giustizia sportiva italiana fa schifo”, DI GIOVAMBATTISTA: “Zaniolo? Non si stanno creando le condizioni per restare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’unica squadra in questo mondiale che ha un manico è la Spagna, che però ha anche i giocatori forti. Poi ci sono le altre squadre che non hanno un gioco, ma poi vincono con i grandi giocatori, che sono quelli che ti fanno vincere le partite. Ma ormai a Roma c’è la ricerca del bel gioco, che non c’è mai stata se non ai tempi di Zeman. Il Fair Play come criterio per la qualificazione? E’ una cretinata assurda, far passare una squadra invece di un’altra per un cartellino giallo preso in meno… il calcio è anche cartellini rossi, botte da orbi…ora è tutto molto edulcorato, è veramente una rottura di co***oni…”

David Rossi (Rete Sport): “Sento avanzare le prime preoccupazioni sulla Juventus, cominciano a uscire le intercettazioni…Vendere un Primavera che non ha mai giocato in Serie A a 20 milioni è una cosa che fa schifo, eppure per la giustizia sportiva si può fare. La giustizia sportiva in Italia fa schifo, permette a certe personaggi di fare quello che gli pare. Cosa che però alla giustizia ordinaria non va, perchè dei parametri pensa di averli, e la stessa cosa che viene giudicata lecita nello sport, nel mondo reale sta cosa ti può portare in galera…pensa un po’. Cosa che fa aumentare il senso di figura di mer*a della giustizia sportiva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Vista l’importanza dell’evento e visto che potrebbe essere l’ultimo mondiale per Dybala, non mi concentrerei troppo sul fatto che non ha giocato un paio di partite che forse avrebbe potuto giocare con la Roma prima della pausa. Mi sembra che i problemi della Roma sono altri, non lui. Anzi, Dybala i problemi te li risolve…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il contratto di un anno a Belotti? All’inizio tutti, anche quelli meno polemici, dicevano: “Ma hai visto che contratto da morti di fame gli hanno fatto..“. Poi purtroppo, a quello che vediamo oggi, non è stata una mossa così sbagliata….”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Anche a Roma c’è stato un disastro economico prima dell’attuale presidenza. Bisogna ringraziare i Friedkin per tutto quello che hanno fatto è che stanno facendo. Hanno portato nella Capitale anche un marchio come Dybala…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dybala? Abbiamo capito che non giocherà mai, a meno che Messi non sia in grado di giocare, o gli venga concessa una standing ovation dopo il suo quarto gol… I romanisti al Mondiale che vengono eliminati andranno in Portogallo? Spero di sì, e che si devono prendere pure le vacanze post Mondiale? Allora siamo alla fine di tutto… D’estate funziona così? Ma sfortunatamente per loro non siamo in estate, e i primi di gennaio il campionato riparte. Mettiamo che Dybala con l’Argentina arrivasse in finale: lui non che non ha fatto manco un minuto, che fai, gli dai dieci giorni di vacanza?…”

Ilrio Di Giovambattista (Radio Radio): “Zaniolo alla Roma ci resterebbe anche, ma non si stanno creando le condizioni giuste per restare. Bisogna capire anche il futuro della Roma. Le cifre non combaciano tra richiesta e offerta c’è probabilmente un milione di differenza all’anno. C’è anche la Juve, vedremo se avrà la forza economica adatta…”

Redazione Giallorossi.net

