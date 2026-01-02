“ON AIR!” – CORSI: “Raspadori di un’altra categoria rispetto a Ferguson”, PRUZZO: “Io preferirei Chiesa, ma se lo vuole Gasp…”, AGRESTI: “Con questi rinforzi le prospettive della Roma cambiano di molto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per la Roma quella di Raspadori è un’operazione giusta, ha 25 anni, è un calciatore che ti copre più ruoli, è un profilo che va benissimo per la Roma e io sono molto contento di questo acquisto. Raspadori e Zirkzee come fascia di età e potenziale sono gli acquisti ideali per la Roma, noi dobbiamo fare questo tipo di operazioni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Raspadori? A 20 milioni, che non sono tanti, prendi un esterno forte, uno che 10-12 gol a stagione te li fa. Mi viene da pensare che la Roma con Raspdori e Zirkzee spenderebbe circa 55 milioni per l’attacco, ma poi vendendo Dovbyk a 22-23 e risparmiando i soldi degli ingaggi di Pellegrini, El Shaarawy, Bailey e Dybala, avresti spazio a giugno per altri acquisti, avendo già davanti un tridente Raspadori-Zirkzee-Soulè che non è male…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Derby per Raspadori? Con tutto che non possiamo vedere Friedkin, non possiamo pensare che Lotito possa fargli concorrenza…sarà una stupidaggine dei giornali, non ci credo. Raspadori non è Pelè, ma rispetto a Ferguson è un’altra categoria come piedi, come voglia, come tutto. Poi, io preferirei che tutti e due facessero le fortune di altri club, ma se devo scegliere tra i due, stasera subito fuori Ferguson e dentro Raspadori…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dal 2022 come numeri Raspadori in campionato ha fatto meno gol di Ferguson, negli ultimi quattro campionati ne ha fatto uno in più l’irlandese. Per me come attaccante è più forte Ferguson di Raspadori, non ho dubbi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Pellegrini e Dybala a cifre più basse? Per me in questo momento ci sono possibilità inferiori per Dybala rispetto a Pellegrini, a me la situazione di Dybala mi sembra molto simile a quella di Paredes anche a livello familiare. Poi se da qui ad aprile Dybala fa 10 gol le cose possono cambiare. Pellegrini ha giocato di più ma non ha dato di più rispetto a Dybala, ma lì penso si possa arrivare a una soluzione diversa, non vuole lasciare Roma e si potrebbe accontentare di un rinnovo a cifre molto distanti da quelle di oggi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini non mi pare abbia fatto sei mesi a livelli stratosferici tali da far cambiare idea alla Roma, e mi sembra molto difficile la strada di un rinnovo. Celik? Deve abbassare la cresta come pretese, altrimenti arrivederci e grazie…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma è da anni che non supera i quarti di finale di Coppa Italia. Ora c’è bisogno di tutti, e in primis che passi questo virus influenzale da Trigoria, e poi che tornino prima possibile i giocatori impegnati in coppa d’Africa. Hai quattro giocatori diffidati, e partite una appresso all’altra. Questo è un mese chiave per la stagione della Roma: le due partite di Europa League ti potrebbero consegnare gli ottavi di finale e devi affrontarle sul serio. Io credo che Gasperini farà bene a pensare una partita alla volta…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “Raspadori? La trattativa va avanti da tempo e non è stata chiusa ieri. Il giocatore ha già dato la parola a Gasperini, la Lazio non potrebbe dare un ingaggio del genere al calciatore. Io mi prende la responsabilità: la Roma ha chiuso la trattativa sia con Raspadori che con Zirkzee. Son due calciatori voluti da Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che arrivi prima Zirkzee di Raspadori, perchè poi mi prende l’ansia. Se alla fine dovesse arrivare Chiesa invece di Raspadori, sarebbe perfetto. Secondo me Chiesa e Zirkzee si integrano meglio come caratteristiche, ma se Gasperini preferisce Raspadori non mi metto mica di traverso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Raspadori potrebbe arrivare alla Roma a breve. E Massara potrebbe aggiungere anche Zirkzee, anche se qua i tempi sono più lunghi, ma penso sia solo una questione di tempo. E se davvero arrivassero questi due calciatori, le prospettive della Roma cambierebbero molto, sarebbe una grande iniezione di forza, sono due calciatori di talento, giovani, sarebbero due acquisti importanti e certamente indicati da Gasperini, che è il presente e il futuro della Roma….”

