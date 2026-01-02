“ON AIR!” – CORSI: “Raspadori di un’altra categoria rispetto a Ferguson”, PRUZZO: “Io preferirei Chiesa, ma se lo vuole Gasp…”, AGRESTI: “Con questi rinforzi le prospettive della Roma cambiano di molto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per la Roma quella di Raspadori è un’operazione giusta, ha 25 anni, è un calciatore che ti copre più ruoli, è un profilo che va benissimo per la Roma e io sono molto contento di questo acquisto. Raspadori e Zirkzee come fascia di età e potenziale sono gli acquisti ideali per la Roma, noi dobbiamo fare questo tipo di operazioni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Raspadori? A 20 milioni, che non sono tanti, prendi un esterno forte, uno che 10-12 gol a stagione te li fa. Mi viene da pensare che la Roma con Raspdori e Zirkzee spenderebbe circa 55 milioni per l’attacco, ma poi vendendo Dovbyk a 22-23 e risparmiando i soldi degli ingaggi di Pellegrini, El Shaarawy, Bailey e Dybala, avresti spazio a giugno per altri acquisti, avendo già davanti un tridente Raspadori-Zirkzee-Soulè che non è male…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Derby per Raspadori? Con tutto che non possiamo vedere Friedkin, non possiamo pensare che Lotito possa fargli concorrenza…sarà una stupidaggine dei giornali, non ci credo. Raspadori non è Pelè, ma rispetto a Ferguson è un’altra categoria come piedi, come voglia, come tutto. Poi, io preferirei che tutti e due facessero le fortune di altri club, ma se devo scegliere tra i due, stasera subito fuori Ferguson e dentro Raspadori…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dal 2022 come numeri Raspadori in campionato ha fatto meno gol di Ferguson, negli ultimi quattro campionati ne ha fatto uno in più l’irlandese. Per me come attaccante è più forte Ferguson di Raspadori, non ho dubbi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Pellegrini e Dybala a cifre più basse? Per me in questo momento ci sono possibilità inferiori per Dybala rispetto a Pellegrini, a me la situazione di Dybala mi sembra molto simile a quella di Paredes anche a livello familiare. Poi se da qui ad aprile Dybala fa 10 gol le cose possono cambiare. Pellegrini ha giocato di più ma non ha dato di più rispetto a Dybala, ma lì penso si possa arrivare a una soluzione diversa, non vuole lasciare Roma e si potrebbe accontentare di un rinnovo a cifre molto distanti da quelle di oggi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini non mi pare abbia fatto sei mesi a livelli stratosferici tali da far cambiare idea alla Roma, e mi sembra molto difficile la strada di un rinnovo. Celik? Deve abbassare la cresta come pretese, altrimenti arrivederci e grazie…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma è da anni che non supera i quarti di finale di Coppa Italia. Ora c’è bisogno di tutti, e in primis che passi questo virus influenzale da Trigoria, e poi che tornino prima possibile i giocatori impegnati in coppa d’Africa. Hai quattro giocatori diffidati, e partite una appresso all’altra. Questo è un mese chiave per la stagione della Roma: le due partite di Europa League ti potrebbero consegnare gli ottavi di finale e devi affrontarle sul serio. Io credo che Gasperini farà bene a pensare una partita alla volta…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “Raspadori? La trattativa va avanti da tempo e non è stata chiusa ieri. Il giocatore ha già dato la parola a Gasperini, la Lazio non potrebbe dare un ingaggio del genere al calciatore. Io mi prende la responsabilità: la Roma ha chiuso la trattativa sia con Raspadori che con Zirkzee. Son due calciatori voluti da Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che arrivi prima Zirkzee di Raspadori, perchè poi mi prende l’ansia. Se alla fine dovesse arrivare Chiesa invece di Raspadori, sarebbe perfetto. Secondo me Chiesa e Zirkzee si integrano meglio come caratteristiche, ma se Gasperini preferisce Raspadori non mi metto mica di traverso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Raspadori potrebbe arrivare alla Roma a breve. E Massara potrebbe aggiungere anche Zirkzee, anche se qua i tempi sono più lunghi, ma penso sia solo una questione di tempo. E se davvero arrivassero questi due calciatori, le prospettive della Roma cambierebbero molto, sarebbe una grande iniezione di forza, sono due calciatori di talento, giovani, sarebbero due acquisti importanti e certamente indicati da Gasperini, che è il presente e il futuro della Roma….”

  1. Ma MAGARI Raspadori, chi lo critica già prima del suo arrivo, di calcio ne capisce come quando ha criticato anche l’arrivo di Wesley e tanti altri…. Oltretuttto con Gasperini diventerebbe ancora più forte oltre che funzionale per la Roma.

    • Io ero tra i pochissimi a dire che Wesley era un crack che nel giro di 1-2 anni rischiavi di vendere a 60M o più (penso che negli ultimi 10 anni avrò sbagliato la valutazione su un paio di giocatori) e adesso ti dico che Raspadori è buono solo in prestito con diritto, che è un buon subentrante (alla el Shaarawy), ma nulla di più. Poi magari fa 10 gol in 10 partite, ma anche lui sarebbe sorpreso di questo. Comunque, in questi 6 mesi di Gasp abbiamo visto tutti come noi soffriamo da morire giocare senza il punto di riferimento in avanti che fa le sponde, difende palla, la protegge, permette a Svilar di lanciare lungo, ecc, Ferguson con tutti i suoi limiti questo lo fa fare (Dovbyk no, ma vabbè…), e con Raspadori non cambierà di molto la situazione. Di buono c’è che lui tira sempre… ma anche lì, già mi immagino il Gasp che sbrocca al terzo o quarto tiro di fila mandato sul fondo

  2. In tanti concordano su Raspadori e Zirkzee, importante il mercato in uscita. Oltre lavorare su Fendrup leggi l’ occasione Freuler che non è male…

    • Okay Raspadori, così possiamo coprire un buco in attacco e pensare serenamente a salutare Lollo. Okay Frendrup o Freuler, degli errori in uscita di Cristante vorrei cominciare a farne a meno.

  3. Finalmente un giocatore diverso da tutti i sinistroidi che abbiamo, rapido tecnico buon destro, 10 reti in nazionale. Tenendo conto che è il mercato di gennaio sarebbe un ottimo acquisto. Pruzzo avrebbe preferito Chiesa, ma di giocatori con problemi fisici ne abbiamo a iosa, quindi bisogna dare una svolta significativa con giocatori sani e forti.

  5. Comunque la Roma ha bisogno di rinforzi pronti subito: così com’è difficilmente andrà meglio del 5° posto. Sei (6!) sconfitte, una enormità ,un solo gol segnato sullo 0-2. Nel mercato di gennaio inutile chiedere Kaene alla Fiorentina, bisogna essere seri.

  6. …”io mi prendo la responsabilità”, caro Enrico Camelio, ma chi sei ?? sono settimane che tutti dicono Raspadori è fatta !!!
    Tutti sti fenomeni che girano per le radio radio !
    SFR

