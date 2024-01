“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma del primo tempo imbarazzante e vergognosa”, CORSI: “Cronaca e commento tv peggiori della partita”, CARINA: “Pinto potrebbe tornare in Portogallo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma giocherebbe esattamente la stessa partita sia contro la Cremonese che contro il Real Madrid, il che può essere un vantaggio quando affronti il Real… C’è gente che dice che la Roma ieri ha fatto 17 tiri verso la porta. Ma ragazzi, era la Cremonese…I tifosi della Roma sono presi dal dibattito su Mourinho, che passa in secondo piano l’avversario. Ieri siamo stati costretti a giocare con la Roma migliore, e ieri alla fine del primo tempo pensavo che era meglio uscire stasera piuttosto che mercoledì prossimo contro la Lazio. Poi sono contento che abbia vinto, ci mancherebbe altro. Però il primo tempo hai fatto il primo tiro in porta dopo mezz’ora…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se mercoledì prossimo pensiamo di giocare come il primo tempo di ieri, era meglio uscire contro la Cremonese. La Roma vista ieri nei primi 45 minuti è una delle cose più imbarazzante viste su un campo di calcio negli ultimi anni. Una cosa vergognosa, non tanto dal punto di vista tecnico, ma ieri c’erano 60mila persone per vedere Roma-Cremonese di 3 gennaio alle nove di sera, e loro scendono in campo in quel modo…Il primo tempo di ieri fa perdere la pazienza pure ai santi, e lo stadio ha fatto solo qualche timido fischietto. Poi ci credo che Mourinho non se ne vuole andare, questo è il paese dei balocchi…Il rigorino? Chi lo dice fa schifo come tifoso…ma rigorino cosa? Quello è un intervento incauto e stupido del difensore, Spinazzola viene preso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il rigore di ieri? Il difensore non deve mai entrare in quel modo, Mazzone se lo sarebbe magnato… Il difensore sbaglia, ma il contatto non so se c’è stato… Bisogna essere sinceri, se me lo davano contro m’avvelenavo. Secondo me a Roma-Inter quel rigore non te lo danno mai…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se la Roma avesse perso ieri, secondo me ci sarebbe stato il rischio dell’esonero di Mourinho. Ora invece siamo ai quarti, e possiamo giocarci una semifinale contro la Juve. Le prossime partite sono tutte difficili, ma alla nostra portata. Ieri ho visto un ottimo Svilar, e un po’ di crescita di Pellegrini. Kristensen a me è piaciuto, è un altro di quelli che deve giocare sempre, ha un altro passo, mi sta sorprendendo molto favorevolmente. Quello che mi preoccupa è la mancanza di difensori, ma dobbiamo stare calmi…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Pinto ieri fa delle dichiarazioni pro domo sua, perchè un anno fa non ne parlava. Forse una parola rassicurante per i tifosi, spiegando a cosa stiamo andando incontro, con o senza Mourinho, avrebbe potuto dirla…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mourinho non sarà mai un allenatore che crea sviluppi di gioco offensivo alla Guardiola o alla De Zerbi, o alla Di Francesco, perchè questi sono allenatori che lavorano molto su certi sviluppi offensivi. Lui punta su altri aspetti, pensa che non sia fondamentale provare e riprovare in allenamento 50 volte lo stesso taglio, perchè ragiona su altri aspetti. Visto che lo fa Mourinho, lo fa Allegri e lo fa Ancelotti, non posso pensare che loro siano stupidi e noi intelligenti, altrimenti noi faremmo il loro mestiere e guadagneremmo molto di più… Lukaku? Certe volte potrebbe fare di più, ma non posso criticarlo perchè poi lui il suo gol a partita lo fa…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La situazione della Roma l’ha raccontata Tiago Pinto ieri in modo impeccabile, c’è poco da aggiungere. Se devi prendere un ragazzo sotto i 21 anni e lo devi pescare dalle competitor, beh insomma… Mourinho sa che in questo momento la Roma non può soddisfare l’esigenze di squadra. E’ la Roma che ha bisogno di un difensore centrale, che poi non possa prenderlo è un altro paio di maniche, ma ricondurre sempre tutto ai capricci dell’allenatore che fagocita tutto è un esercizio che non mi va di praticare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lo scandalo più grande di ieri al di là della partita è la cronaca e il commento alla partita. Il fallo su Spinazzola era netto, il difensore non tocca palla e in più sgambetta il giocatore, per cui è rigore pacifico. Eppure a Sportmediaset erano indignati… Poi la Roma ha meritato, ha preso due pali, ha fatto due gol e ha vinto due a uno. Abbiamo faticato, ma se vi leggo i nomi…la difesa non era una difesa, il centrocampo era quello che era, Belotti non segna mai. Questa è una Roma che non va da nessuna parte, e la cosa incredibile è che si parla di Mourinho…ma qua bisogna parlare della società. Ragazzi, questa è una squadra inguardabile…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Senza Dybala è una Roma, con Dybala è un’altra Roma. Con lui in campo c’è stata una differenza di qualità, e per una volta ci ha messo del suo Mourinho con un cambio di modulo e la differenza di livello è emersa. La Roma continua a giocare sui nervi, la prossima settimana sarà fondamentale perchè non tira una bella aria dentro Trigoria. C’è un clima da separati in casa, dove tutti guardano i propri interessi. Ha iniziato Mourinho e ieri ha continuato Pinto, che invece di spiegare come si può passare da Bonucci a un ragazzino di 18 anni, ci ha detto che lui a gennaio ha sempre portato calciatori importanti. Pinto via a febbraio? Nel panorama dei procuratori gira questa voce, che finito il mercato di gennaio, lui saluti in anticipo. Futuro? So che si è proposto in Arabia senza grosso successo, ma viste certe operazioni potrebbe anche tornare in Portogallo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ci ha abituato a giocare partite brutte, e bisogna fare i complimenti alla Cremonese, che è una squadra che gioca a calcio. La Roma ha fatto quello che fa spessissimo, ribalta il risultato nel finale. Ora ci sarà questo derby, con Lukaku probabilmente difensore centrale…vedremo… Mauro? E’ sbagliato pensare che chi ha fatto il calciatore o l’allenatore non abbia il diritto di critica, perchè questa è una stron*ata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita difficile, da un certo punto di vista si poteva immaginare. Se la Roma avesse segnato nel primo tempo come poteva fare la gara poteva cambiare indirizzo. Ma in Coppa Italia abbiamo visto spesso squadre di A soffrire o essere eliminate da squadre di categoria inferiore. Il problema difesa è molto grosso per la Roma, e qualcosa va fatto in tempi brevi… Mourinho e le parole su Mauro? Non possiamo pensare che chi sta lì venga criticato in modo aspro e duro deve incassare tutto solo perchè fa l’allenatore. Se Mauro definisce antisportive tutte le squadre allenate da Mourinho, è giusto che Mourinho abbia il diritto di replicare…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quando è entrato Dybala è cambiata la partita. La Roma ha vinto con merito, ma non firmato dal gioco, ma da quei giocatori in grado di cambiare il risultato. Poi c’è un dopo partita che fa ritornare le cose a un tempo andato, ma questo è un altro discorso…Io non sono un fedele sostenitore di Mauro, ma cosa significa parlare di soldi, di culo sulla panchina…ma che significa? Cosa aggiunge? Ci risiamo col solito personaggio che affascina e si batte il petto…”

