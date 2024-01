Calciomercato Roma, ag. Spinazzola: “Nessuna possibilità di rinnovo, vedremo se partirà a gennaio”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’addio di Leonardo Spinazzola alla Roma è ormai cosa certa. Bisognerà solo capire se da giugno o se il suo trasferimento avverrà già durante questo mercato invernale.

L’agente del calciatore, Davide Lippi, ne parla chiaramente ai microfoni di Sportitalia: “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio, altrimenti andrà a scadenza“.

La Roma, costretta a cedere qualche calciatore in rosa per fare spazio ai nuovi acquisti per la difesa, aspetta offerte: Galatasaray e Arabia Saudita le destinazioni al momento più probabili per il terzino.

Fonte: Sportitalia