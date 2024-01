Dall’usato sicuro al giovane di belle speranze: ecco perchè ora Pinto spinge per Huijsen

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Pressing Roma per avere subito Dean Huijsen, 18 anni, difensore centrale di proprietà della Juventus che sembrava ormai promesso sposo del Frosinone. Ma quando Pinto ha capito che il trasferimento in prestito ai ciociari viveva un momento di stallo, si è subito inserito nella speranza di riuscire ad assicurarsi quel centrale difensivo di cui Mourinho ha assoluto bisogno.

Non si tratta esattamente di quel profilo pronto all’uso che ci si aspettava. Tutt’altro. L’inversione a U è netta: si è passati dal Bonucci della situazione a un ragazzino di 18 anni ancora tutto da formare. Ma perchè la Roma sta cercando addirittura di infilarsi in una trattativa ben avviata tra Juventus e Frosinone per avere un diciottenne, e per di più solo in prestito?

Il motivo è stato svelato, seppur parzialmente, dallo stesso Tiago Pinto ieri: “Abbiamo posto in lista solo per dei giovani, abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici“. Chiarisce la situazione l’edizione odierna de Il Tempo: i vari Soyuncu e Chalobah, gli altri obiettivi del gm, al momento non potrebbero rientrare nemmeno nella lista Serie A oltre che in quella Uefa.

Da qui la necessità di puntare su Huijsen, un ragazzino che guadagna poco e che verrebbe preso in prestito secco, e dunque potrebbe rientrare nel ristrettissimo budget di spesa a disposizione della Roma per gennaio. Questa situazione potrebbe cambiare solo operando una o più cessioni. A quel punto Tiago Pinto potrebbe anche permettersi un altro rinforzo più esperto da inserire in rosa.