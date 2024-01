La Roma ribalta i suoi incubi

AS ROMA NEWS – La Cremonese stava per farlo di nuovo, candidandosi a diventare a tutti gli effetti la nuova bestia nera della Roma, specialmente in Coppa Italia.

Il gol di Tsadjout, arrivato intorno alla mezzora, ha fatto ripiombare nell’incubo i giallorossi, soprattutto perchè la Roma, nonostante una certa superiorità territoriale e un palo clamoroso di Pellegrini a pochi passi dalla porta, non era riuscita a mettere subito in chiaro la differenza tecnica abissale che c’era in campo ieri sera.

La rete dei lombardi, ben allenati da Stroppa, ha palesato il dramma sportivo vissuto da Mourinho in questi giorni: non avere di fatto la difesa ed essere costretti a giocare senza Mancini, Smalling e Ndicka, praticamente il terzetto che sarebbe dovuto essere quello titolare a inizio stagione, non permette di dormire sonni tranquilli nemmeno contro una squadra di Serie B. Il reparto formato da Celik, Cristante e Llorente ha ampiamente fallito la prova e messo in mostra tutti i limiti di una squadra indifesa.

Nella ripresa, vista l’emergenza, Mourinho decide di azzardare, stravolgendo la squadra e passando a un insolito 4-3-3 con Kristensen e Cristante come inedita coppia di centrali. Una mossa rischiosa, che si dimostra però vincente. La Roma carica la Cremonese a testa bassa, spinta dal solito immenso Olimpico, anche ieri sold-out nonostante il giorno dell’anno poco favorevole e lo scarso richiamo della sfida.

Gli ingressi in campo di Spinazzola, Azmoun e Dybala riescono a cambiare il match a favore della formazione con più qualità. La Cremonese non riesce più a contenere le giocate giallorosse e a marcare tutti gli attaccanti in campo. E così Sardar pesca con bel un tocco di prima Lukaku tutto solo in area e il belga non fallisce l’occasione.

Il gol del pari carica ancora di più i giallorossi, mentre sembra affossare definitivamente gli ospiti, che capitolano pochi minuti dopo: Spinazzola va via a sinistra, entra in area e viene steso poco prima che possa crossare al centro da Sernicola. Pairetto non ha dubbi e fischia il rigore, il VAR non può intervenire perchè il difensore non tocca la palla e il contatto, seppur leggero, non merita una revisione. Dybala dal dischetto è implacabile.

La Roma si guadagna con merito il pass per i quarti di finale, dove mercoledì prossimo andrà in scena il secondo derby stagionale contro la Lazio di Sarri. Una partita che si preannuncia molto tesa, perchè in palio ci sarà l’eventuale semifinale (probabilmente contro la Juventus) di una coppa che a quel punto comincerebbe a diventare davvero appetibile. Ma prima bisogna pensare all’Atalanta, altra partita da vincere. E non sarà per niente facile, specie se l’emergenza in difesa non verrà contenuta dall’ormai noto rinforzo in difesa che però che ancora non si vede dalle parti di Trigoria.

