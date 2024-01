ROMA-CREMONESE 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince in rimonta e strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia battendo 2 a 1 la Cremonese dopo un secondo tempo dominato.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i lombardi nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia:

Svilar 6 – Non ha responsabilità sul gol di Tsadjout. Un po’ farfallone nelle uscite, ma efficace nei pochi interventi compiuti.

Celik 5 – L’applicazione c’è, i risultati meno. Saglia troppo con la palla tra i piedi. Dal 46′ Kristensen 6 – Bravo nell’inedito ruolo di centrale di una difesa a quattro. Sempre aggressivo in campo e positivo nell’atteggiamento.

Cristante 5 – Non è un difensore, e si vede. Troppo lento in chiusura su Tsadjout in occasione del gol del vantaggio dei lombardi.

Llorente 5 – Anche lui non è perfetto nell’azione del gol del vantaggio della Cremonese. In affanno costante contro la rapidità di Okereke. Dal 46′ Zalewski 5,5 – Non riesce a dare smalto alle fasce, prima alla sinistra e poi la destra. I suoi cross finiscono spesso nel vuoto.

Karsdorp 5,5 – Un buon cross in tutto il primo tempo e poco altro. Non riesce quasi mai a sfondare a destra. Dall’74’ Spinazzola 6,5 – Il suo ingresso in campo coincide con la rimonta giallorossa, a cui partecipa attivamente procurandosi il rigore del definitivo 2 a 1.

Bove 5 – Impreciso. Sbaglia qualche controllo di troppo, finendo per non riuscire a incidere positivamente nel match. Dal 67′ Azmoun 6,5 – Altro ingresso incisivo. Ha qualità importanti, e la Roma ne trae beneficio. Suo l’assist per il gol di Lukaku.

Paredes 6 – Prestazione affidabile, solido in fase di interdizione, efficace nel far ripartire l’azione.

Pellegrini 5,5 – Coglie una traversa che grida vendetta a pochi passi dalla porta. Un solo passaggio illuminante e poco altro. Maluccio.

El Shaarawy 5,5 – Funziona poco dal primo minuto e nel ruolo di esterno a tutta fascia. Va meglio nel ruolo di esterno offensivo in cui gioca nella ripresa, ma non riesce ad essere incisivo anche per colpa del solito palo.

Belotti 6 – Non sfigura nei primi 45 minuti, anche se è poco cattivo sotto porta. Dal 46′ Dybala 6,5 – Con lui in campo il tasso tecnico impenna, anche se sbaglia qualche occasione ghiotta di troppo. Dal dischetto però è implacabile.

Lukaku 6,5 – Tuia lo marca davvero bene, lui lotta con impegno ma scarsa efficacia. L’unica volta che la difesa avversaria se lo dimentica, lui non perdona. E’ questo il marchio di fabbrica dei grandi bomber.

JOSE’ MOURINHO 6 – Senza difesa anche contro la Cremonese rischi la brutta figura. La squadra però ha una bella reazione e nella ripresa ottiene con merito il pass per i quarti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini